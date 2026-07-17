I jepet lamtumira e fundit mjekut të njohur Dr. Imer Hajdari
I jepet lamtumira e fundit mjekut të njohur Dr. Imer Hajdari, i cili ndërroi jetë, duke lënë pas një kontribut të çmuar në fushën e shëndetësisë.
Ceremonia e varrimit u mbajtë në Fushëticë të Epërme në Drenas.
Aty morën pjesë familjarë, miq, kolegë të shumtë nga komuniteti mjekësor, si dhe personalitete të njohura dhe deputetë, për t’i dhënë nderimet e fundit Dr. Hajdarit dhe për të vlerësuar veprën e tij shumëvjeçare në shërbim të qytetarëve.
Dr. Dr. Imer Hajdari do të kujtohet për përkushtimin e tij profesional dhe kontributin e dhënë ndër vite në sistemin shëndetësor. /Telegrafi/
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