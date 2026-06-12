Homazhe në Skenderaj, varrimi në Prekaz – detajet e ceremonisë për lamtumirën e fundit për Sahit Jasharin
Komuna e Skenderajt ka njoftuar opinionin publik lidhur me organizimin e ceremonive mortore për Komandantin e UÇK-së, Sahit Jashari, i cili ka ndërruar jetë.
Sipas njoftimit zyrtar, ceremonia e varrimit do të mbahet nën përkujdesjen e kryetarit të Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, ndërsa aktivitetet do të organizohen në bashkëpunim me familjen Jashari.
Homazhet pranë arkivolit të të ndjerit do të mbahen më 12 qershor 2026, nga ora 11:30 deri në orën 14:00, në palestrën "Ilaz Kodra" në Skenderaj.
Pas përfundimit të homazheve, në të njëjtin vend do të mbahet mbledhja komemorative, e cila do të nisë në orën 14:00.
Ndërkaq, ceremonia e varrimit të Sahit Jasharit do të zhvillohet në ora 16:00, në varrezat e lagjes Jashari në Prekaz.
Komuna ka bërë të ditur se e pamja për ngushëllime do të mbahet më 13 dhe 14 qershor, nga ora 08:00 deri në 16:00, po ashtu në palestrën "Ilaz Kodra" në Skenderaj.
"Në këto momente të vështira, në emër të qytetarëve të Skenderajt, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Jashari, miqve, bashkëluftëtarëve, dashamirëve dhe të gjithë atyre që e kanë njohur jetën dhe veprën e të ndjerit Sahit Jashari", thuhet në njoftimin e Komunës së Skenderajt. /Telegrafi/