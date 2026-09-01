Haxhiu dekoron Komitetin Norvegjez të Helsinkit me Medaljen Presidenciale të Meritave
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka dekoruar Komitetin Norvegjez të Helsinkit me Medaljen Presidenciale të Meritave, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e këtij organizacioni për Kosovën.
Me këtë rast, Haxhiu ka pritur në takim Sekretaren e Përgjithshme të Komitetit Norvegjez të Helsinkit, Berit Nising Lindeman, dhe Zëvendëssekretarin e Përgjithshëm, Gunnar M. Ekelove-Slydal.
Haxhiu ka vlerësuar rolin e Komitetit në dokumentimin dhe ndërkombëtarizimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut në Kosovë, veçanërisht gjatë periudhës kur këto raste, sipas saj, mbeteshin larg vëmendjes së komunitetit ndërkombëtar.
“Në periudhën kur shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut në Kosovë mbeteshin larg vëmendjes ndërkombëtare, Komiteti Norvegjez i Helsinkit ishte ndër organizatat e para perëndimore që i dokumentoi dhe i bëri të njohura ato ndërkombëtarisht, duke ndihmuar që Kosova të bëhej pjesë e agjendës së institucioneve dhe mekanizmave ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut”, tha Haxhiu.
Ajo ka vlerësuar gjithashtu mbështetjen e Komitetit për organizatat vendore të të drejtave të njeriut dhe kontributin në përcjelljen e informatave për gjendjen në Kosovë te institucionet ndërkombëtare.
“Kosova nuk i harron ata që i dolën në krah në një kohë kur mbështetja ndërkombëtare nuk ishte as e lehtë dhe as e vetëkuptueshme. Medalja Presidenciale e Meritave është shprehje e mirënjohjes sonë për angazhimin e gjatë dhe parimor të Komitetit Norvegjez të Helsinkit në rrugën e Kosovës drejt lirisë”, u shpreh Haxhiu. /Telegrafi/