Hasani: Është puç, s’ka procedurë pa 80 deputetë të pranishëm
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka vlerësuar se procedura e ndjekur për zgjedhjen e presidentit nuk mund të vazhdojë pa përmbushjen e kuorumit kushtetues prej 80 deputetësh në dy raundet e para.
Në një lidhje telefonike në emisionin Rubikon në Klan Kosova, Hasani kritikoi interpretimin e bërë nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, duke thënë se ajo e ka interpretuar në mënyrë arbitrare aktgjykimin e vitit 2011 lidhur me procedurën për zgjedhjen e presidentit.
Sipas Hasanit, aktgjykimi i vitit 2011, i rikonfirmuar pjesërisht edhe në rastin e zgjedhjes së Hashim Thaçi, përcakton qartë se në dy raundet e para kërkohet pjesëmarrja e dy të tretave të deputetëve, përkatësisht 80 deputetë, në mënyrë që procesi të mund të kalojë në raundet pasuese.
Ai theksoi se vetëm në raundin e tretë ndryshon pragu i nevojshëm, ku kërkohen 61 vota, por jo pa kaluar më parë dy raundet e para sipas rregullave kushtetuese.
Hasani shtoi se dispozita e përmendur nga Haxhiu, sipas së cilës deputetët duhet të mungojnë vetëm me leje që të konsiderohen të arsyetuar, nuk është më e vlefshme, duke thënë se kjo është konfirmuar edhe nga aktgjykimi më i fundit i Gjykatës Kushtetuese.
“Deputetët e popullit nuk mund të detyrohen”, citoi ai, duke theksuar se mungesa e deputetëve nuk mund të përdoret si arsyetim për të ulur standardin kushtetues të kuorumit.
Sipas tij, në momentin kur u konstatua se në sallë nuk ishin 80 deputetë, procedura është dashur të ndalej dhe të mos vazhdohej tutje me votim.
Deklaratat e Hasanit vijnë në kohën kur ka pasur reagime të shumta nga njohës të çështjeve kushtetuese dhe organizata monitoruese, të cilat kanë paralajmëruar se çdo tentativë për të proceduar me zgjedhjen e presidentit pa kuorumin e nevojshëm përbën cenim të rendit kushtetues.