Hapet Shkolla e Fluturimit, Rama: Trajnim për pilotët e NATO-s dhe Kosovës
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama mori pjesë sot në çeljen e Shkollës Kombëtare të Fluturimit duke e cilësuar atë një projekt ambicioz për modernizimin e Forcave të Armatosura.
Në ceremoninë e mbajtur me këtë rast, Rama tha se projekti u prit me humor dhe përqeshje, e më pas vazhdoi me akuza për falimentim, por ja ku jemi sot Shkolla Kombëtare e Fluturimit çel dyert e saj”.
Kreu i qeverisë falënderoi partnerët e Elbit Systems, një prej ekselencave globale të industrisë ushtarake, duke theksuar se “ata besuan dhe na u bashkuan në këtë projekt ambicioz, duke na vënë në dispozicion dijen e tyre të spikatur, që e bën Elbit Systems një prej kompetencave më absolute në botën e sotme të zhvillimeve të teknologjisë ushtarake”.
Kryeministri Rama vuri në dukje se “vetëm një dekadë më parë Forcat e Armatosura ishin lënë në mëshirë të fatit, ndërsa personeli përballej me vështirësi të shumta. Historitë e korrupsionit për të zënë një vend në ndonjë mision paqeruajtës jashtë shtetit ishin barcaleta të dhimbshme”.
“Sot Forcat e Armatosura janë më të mirëpaguarat në rajon dhe se objektivi i qeverisë është që, në kuadër të vizionit “Shqipëria 2030″ dhe procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, pagat e tyre të arrijnë mesataren e vendeve të NATO-s”, tha Rama.
Kryeministri Rama vlerësoi gjithashtu rritjen e interesit të të rinjve për t’iu bashkuar Forcave të Armatosura.
“E kemi nisur këtë përpjekje me një vështirësi të jashtëzakonshme për të afruar të rinjtë, por sot është gjithnjë e më e vështirë të zgjedhësh mes shumë kandidaturave që vijnë. Kjo Shkollë Kombëtare e Fluturimit është një tjetër shembull. Shkolla ka zgjuar interes të konsiderueshëm dhe do të jetë e hapur jo vetëm për stërvitjen dhe certifikimin e pilotëve shqiptarë, por edhe të pilotëve të rinj nga vendet e NATO-s në rajon. Kemi një numër të konsiderueshëm të interesuarish, ndërkohë që Shkolla Kombëtare e Fluturimit është e hapur për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë dhe, pa diskutim, duke filluar nga Kosova”, tha Rama.
“Ministri i Mbrojtjes është ngarkuar të kërkojë nga ministri i Mbrojtjes së Kosovës nëse ka interes për të stërvitur këtu për të certifikuar edhe pilotët e ardhshëm të Kosovës he po ashtu të njëjtën gjë edhe për dy vendet e tjera fqinje që janë edhe anëtare të NATO-s pasi kjo shkollë gëzon qysh nga momenti i parë kredibilitetin e padiskutueshëm të ekspertëve ndërkombëtarë të Elbit Systems edhe eksperiencën e njerëzve tanë të Forcës Ajrore, të cilët besoj se Komandanti i FA ma pranon ta them kanë rifilluar të buzëqeshin”, nënvizoi Rama.
Sot, shtoi Rama, ne kemi një flotë ajrore tërësisht të gatshme ndërkohë që na u desh të kalonim në kalvare të paimagjinueshme historirash me mirëmbajtje, bllokime, ngecje, me lloj-lloj çudirash dhe tanimë jemi plotësisht gati edhe për të përballuar sfidën e përvitshme të sezonit të nxehtë ku beteja me zjarret është e pashmangshme./ATSH