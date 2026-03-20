Hamza uron qytetarët për Bajram: Populli i Kosovës ka qenë dhe mbetet solidar
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza gjatë vizitës në Bashkësinë Islame të Kosovës, theksoi se populli i Kosovës ka qenë dhe vazhdon të jetë solidar.
Në festën e Fitër Bajrami, Hamza tha se ndjehet mirë që njerëzit në nevojë po ndihmohen e përkrahen nga populli.
“I urojmë të gjithë besimtarët duke u dëshiruar shëndet dhe të gjitha të mirat për ta dhe familjet e tyre. Është muaj i solidaritetit, populli jonë gjithmonë ka qenë solidar, është dhe jam i bindur se ky solidaritet, në bazë të asaj që na tregon myftiu, është duke u rritur dhe është tepër mirë që njerëzit në nevojë ndihmohen e përkrahen”, tha Hamza.
