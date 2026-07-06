Grimerët zbulojnë tri rregullat për hijen e syve që e ndryshon gjithë pamjen
Një nuancë e zgjedhur gabim mund ta zbehë shikimin, ndërsa ajo e duhura bën dallimin që vërehet menjëherë
Një hije e zgjedhur mirë për sy mund ta ndryshojë plotësisht pamjen e grimit. Ajo nuk ka nevojë të jetë shumë e theksuar apo intensive që shikimi të duket më i freskët, më i hapur dhe më shprehës. Edhe një nuancë diskrete, e vendosur mbi kapak, mund t’u japë thellësi syve dhe ta bëjë maskarën e ajlajnerin të duken më të rregullt dhe më të qëndrueshëm.
Megjithatë, shumë gra gjatë zgjedhjes së hijeve bëjnë të njëjtin gabim – zgjedhin ngjyra që u pëlqejnë në paletë, por që nuk e theksojnë ngjyrën natyrale të syve.
Prandaj, grimerët profesionistë këshillojnë që, përveç preferencave personale, t’u kushtoni vëmendje disa rregullave të thjeshta që mund të bëjnë dallim të madh.
1. Mos zgjidhni hije me të njëjtën ngjyrë si sytë
Një nga gabimet më të shpeshta është përdorimi i një nuance pothuajse identike me ngjyrën natyrale të syve.
Në shikim të parë duket si zgjedhje logjike, por në praktikë një vendim i tillë shpesh jep efekt të kundërt. Në vend që ta theksojë irisin, hija shkrihet vizualisht me të, ndaj sytë mund të duken më pak shprehës.
Për shembull, hija blu intensive te sytë e kaltër shpesh e “mbyt” ngjyrën e tyre natyrale, ndërsa nuancat kontrastuese dalin shumë më mirë në pah.
2. Nuk ka rëndësi vetëm ngjyra, por edhe tekstura
Gjatë zgjedhjes së hijes për sy, shumë persona i kushtojnë vëmendje vetëm nuancës, edhe pse përfundimi është po aq i rëndësishëm.
Hijesimet mat janë ideale për përcaktimin e palosjes së kapakut dhe për krijimin e një thellësie natyrale. Ato funksionojnë veçanërisht mirë si bazë dhe janë zgjedhje e shkëlqyer për kapakët që yndyrosen më lehtë.
Hijesimet me shkëlqim reflektojnë dritën dhe e freskojnë shikimin. Më bukur duken në këndin e brendshëm të syrit, në mes të kapakut ose si një ndriçim diskret mbi të gjithë sipërfaqen.
Nuancat metalike japin efekt më intensiv dhe janë zgjedhje e shkëlqyer për grim mbrëmjeje ose raste të veçanta.
Duke kombinuar tekstura të ndryshme, mund të arrihet një pamje shumë më natyrale dhe më e sofistikuar sesa kur përdoret vetëm një lloj hijeje, transmeton Telegrafi.
3. Kur nuk jeni të sigurta – zgjidhni nuancën taupe
Nëse nuk e dini cila ngjyrë do t’ju përshtatet më së miri, grimerët profesionistë pothuajse njëzëri rekomandojnë nuancën taupe.
Bëhet fjalë për një ngjyrë neutrale mes grisë dhe kafes, e cila i përshtatet pothuajse çdo toni të lëkurës dhe shumicës së ngjyrave të syve.
Është mjaftueshëm diskrete për grim ditor, por njëkohësisht i jep thellësi dhe dimension shikimit.
Zgjedhje shumë e mirë janë edhe tonet mauve, nuanca të buta me prani të lehtë vjollce, të cilat u shkojnë pothuajse të gjitha ngjyrave të syve dhe i japin fytyrës pamje të sofistikuar.
Pse është e rëndësishme teoria e ngjyrave?
Grimerët shpesh përdorin rregullat bazë të teorisë së ngjyrave për të theksuar bukurinë natyrale të syve.
Nuancat kontrastuese zakonisht e nxjerrin më mirë në pah ngjyrën e irisit, ndërsa ngjyrat shumë të ngjashme mund ta bëjnë shikimin të duket më i sheshtë dhe më pak shprehës.
Pikërisht për këtë arsye, më e rëndësishme nuk është të ndiqni trendet, por të gjeni nuancat që i përshtaten më mirë fytyrës dhe ngjyrës suaj të syve.
Më pak shpesh është më shumë
Për grimin e përditshëm nuk është e nevojshme të përdorni shumë produkte apo teknika të ndërlikuara.
Një hije e zgjedhur me kujdes, e përhapur mirë, së bashku me maskarë dhe një ajlajner diskret, shpesh është krejt e mjaftueshme që sytë të duken më të freskët, më të pushuar dhe më të theksuar.
Zgjedhja e duhur e nuancës nuk do ta ndryshojë vetëm grimin, por do të bëjë që shikimi juaj të dalë natyrshëm në plan të parë. /Telegrafi/