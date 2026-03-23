Goditje e rëndë për Medon Berishën, mbyll sezonin për shkak të dëmtimit
Nga një sezon që premtonte shumë, në një moment tepër të vështirë në karrierë. Futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë, Medon Berisha, do të detyrohet të mbyllë para kohe sezonin për shkak të një dëmtimi serioz.
Lecce njoftoi se lojtari ka pësuar një dëmtim në muskulin e djathtë të femurit gjatë një seance stërvitore individuale. Ekzaminimet e mëtejshme zbuluan një këputje në tendin, në një zonë të ndryshme nga dëmtimi i mëparshëm.
Sipas klubit italian, dëmtimi ndodhi gjatë fazës së rikuperimit, pavarësisht se testet e fundit kishin rezultuar pozitive.
Berisha pritet t’i nënshtrohet një konsultimi me specialistin e njohur Lasse Lempainen në Finlandë, për të vendosur mbi ndërhyrjen kirurgjikale, e cila mund të kryhet së shpejti.
Gjithsesi, gjasat janë minimale që mesfushori të rikthehet në fushë gjatë këtij sezoni, duke e mbyllur kështu një edicion që kishte nisur në mënyrë mbresëlënëse për të.
Berisha kishte qenë një nga lojtarët më të spikatur të Lecces në Serie A, duke dhuruar paraqitje të forta dhe duke u shndërruar në një nga pikat kyçe të skuadrës.
Megjithatë, dëmtimet e njëpasnjëshme kanë ndalur hovin e tij në një moment kur karriera e tij dukej në ngritje të madhe. /Telegrafi/