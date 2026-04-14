Pixels hap grupin e ri të kursit për kamerë dhe produksion – fillon më 20 Prill
Nëse jeni duke kërkuar një kurs për kamerë dhe video content në Prishtinë, Pixels po sjell një mundësi ideale për të gjithë ata që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre në produksion dhe krijim përmbajtjeje vizuale.
Pas suksesit të grupeve të mëparshme, kursi profesional “From Zero to Hero” rikthehet me një grup të ri që fillon më 20 Prill, duke ofruar një trajnim intensiv dhe praktik për të gjithë të interesuarit.
Në një kohë kur video përmbajtja dominon rrjetet sociale dhe marketingun digjital, aftësitë në këtë fushë janë bërë ndër më të kërkuarat në tregun e punës në Kosovë dhe më gjerë.
Çfarë përfshin ky trajnim për kamerë dhe video content?
Ky kurs për video dhe multimedia është i dizajnuar për të ofruar një kombinim të plotë të njohurive teorike dhe praktikës në terren.
Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit mësojnë:
- Përdorimin profesional të kamerës
- Kompozimin dhe ndriçimin për video cilësore
- Menaxhimin e audios gjatë xhirimeve
- Organizimin e produksionit dhe punën në ekip
- Krijimin e përmbajtjes vizuale për rrjete sociale
Fokusi kryesor i këtij trajnimi për kamerë është që pjesëmarrësit të fitojnë aftësi praktike që mund t’i aplikojnë menjëherë në projekte reale.
Pjesëmarrësit nuk mësojnë vetëm teori, por realizojnë edhe projekte konkrete, duke ndërtuar portofolin e tyre që gjatë trajnimit.
Këtu shihni një video të realizuar nga pjesëmarrësit e kursit “From Zero to Hero”.
Ky lloj përvoje praktike është thelbësor për këdo që dëshiron të zhvillohet në videografi dhe produksion.
Çfarë thonë pjesëmarrësit?
Fjolla Ymeri, Content Creator
“Si content creator është shumë e rëndësishme që përveç ideve kreative, të kesh edhe aftësi teknike për t’i realizuar ato në mënyrë profesionale. Ky trajnim për kamerë më ndihmoi ta kuptoj më mirë përdorimin e kamerës, ndriçimin dhe strukturimin e videove, duke e rritur ndjeshëm cilësinë e përmbajtjes që krijoj çdo ditë.”
Kaltrina Jashari, Social Media Manager
“Ky kurs për video në Prishtinë më dha një perspektivë krejt tjetër për mënyrën se si duhet të krijohet përmbajtja vizuale për rrjete sociale. Nga planifikimi deri te montimi, çdo pjesë ishte praktike dhe shumë e aplikueshme në punën time.”
Strukturë intensive dhe praktike
Ky kurs për kamerë dhe video editing është i organizuar në një format intensiv që siguron rezultate të shpejta:
Kohëzgjatja: 2 javë
Orari: 3 herë në javë nga 2-3 orë
Ky format është ideal për ata që duan të mësojnë shpejt dhe në mënyrë efikase.
