Gjykata Kushtetuese: Zgjedhja e nënkryetarit serb ishte antikushtetuese
Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se procedura e ndjekur nga Kuvendi për zgjedhjen e Nenad Rashiqit si nënkryetar nga radhët e komunitetit serb nuk ka qenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Në aktgjykimin e shpallur më 28 janar 2026, në rastin KO325/25, Gjykata vlerësoi kushtetutshmërinë e vendimit të Kuvendit të datës 10 tetor 2025, përmes të cilit Rašiq ishte zgjedhur nënkryetar, pas përdorimit të procedurës së shortit.
Sipas Kushtetueses, Kuvendi ka shkelur nenin 67 të Kushtetutës, në lidhje me dispozitat përkatëse të Rregullores së Kuvendit, duke mos respektuar të drejtën e shumicës së deputetëve të komunitetit serb për të propozuar kandidatin për këtë pozitë.
Gjykata theksoi se mekanizmat e debllokimit, si votimi i përsëritur dhe procedura e shortit, duhet të përdoren vetëm në rrethana përjashtimore dhe në përputhje të plotë me frymën dhe shkronjën e Kushtetutës.
Megjithatë, duke u thirrur në parimin e sigurisë juridike, Gjykata vendosi që ky aktgjykim të mos ketë efekt prapaveprues, ndërsa kërkesa për vendosjen e masës së përkohshme u refuzua njëzëri. /Telegrafi/