Gjermani, arrestohet një anëtar i Hamasit - dyshohet se po planifikonte sulme në Evropë
Policia gjermane ka arrestuar një shtetas libanez nën dyshimin se është anëtar i Hamasit dhe po planifikon sulme në Evropë.
Burri, i quajtur "Mohammad S", u ndalua në Aeroportin e Brandenburgut të Berlinit pasi mbërriti nga Bejruti të premten në mbrëmje.
Prokurorët federalë thanë se në gusht 2025 ai ndihmoi në sigurimin e 300 fishekëve dhe ishte i përfshirë në një komplot të dyshuar për të sulmuar institucionet hebraike dhe izraelite.
Bëhet e ditur se ai do të paraqitet para një gjykatësi federal i cili do të vendosë për një paraburgim.
Autoritetet gjermane thonë se "Mohammad S" bashkëpunoi me "Abed Al G", një nga tre anëtarët e dyshuar të Hamasit të arrestuar tetorin e kaluar për sulme të planifikuara ndaj institucioneve hebraike dhe izraelite.
Të tre thuhet se u arrestuan ndërsa po takoheshin për një dorëzim armësh në Berlin.
Dy prej tyre janë shtetas gjermanë, një tjetër është nga Libani.
Rreth kohës së arrestimeve, kërkimet policore u zhvilluan edhe në qytetet gjermane të Leipzig dhe Oberhausen.
Më vete, në nëntor, autoritetet gjermane arrestuan një tjetër anëtar të dyshuar të Hamasit - gjithashtu një shtetas libanez - pranë kufirit me Republikën Çeke. /Telegrafi/