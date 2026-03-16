Gjendet një morenë e ngordhur në bregdetin e Vlorës, çuditen pushuesit
Një pamje e rrallë dhe disi rrëqethëse ka surprizuar pushuesit dhe banorët vendas në bregdetin e Vlorës.
Një krijesë detare me gjatësi të konsiderueshme dhe dhëmbë të mprehtë është gjetur e dekompozuar në rërë, duke nxitur menjëherë kuriozitetin e të pranishmëve.
Bëhet fjalë për një Moray eel, e njohur në zonë si morena, një specie peshku grabitqar që jeton kryesisht në ujërat e thella dhe mes shkëmbinjve në det.
Trupi i saj i gjatë cilindrik, i ngjashëm me një gjarpër detar, si dhe nofulla e fuqishme me dhëmbë të mprehtë e bëjnë një nga grabitqarët më karakteristikë të botës nënujore.
Morena zakonisht qëndron e fshehur në vrima shkëmbore dhe ushqehet me peshq të vegjël, kallamarë apo krustace. Ajo është e përhapur edhe në Detin Mesdhe, përfshirë brigjet shqiptare, por rrallëherë shihet në sipërfaqe apo në breg.
Ekspertët shpjegojnë se raste të tilla ndodhin kur peshku del nga habitatet e tij për shkak të sëmundjeve, dëmtimeve apo ndryshimeve të kushteve në det, duke përfunduar më pas në breg nga dallgët.
Pamja e saj ka tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe pushuesve, të cilët janë ndalur për ta parë nga afër këtë krijesë të pazakontë detare që rrallë shfaqet në brigjet e Vlorës.
