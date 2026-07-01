Gati 100 majmunë ikin nga një kafaz në Tajlandë
Zyrtarët në një qytet të Tajlandës thanë se autoritetet po përpiqen të kapin gati 100 majmunë që ikën nga kafazi i tyre.
Zyrtarët konfirmuan se majmunët ikën të martën në mëngjes nga çerdhja e kafshëve të bashkisë Lopburi në nën-distriktin Pho Kao Ton, distrikti Mueang Lopburi, ndërsa stafi arriti të parandalonte më shumë se 1,000 primatë të tjerë nga ndjekja e tyre.
Kryebashkiaku i Lopburit, Chamroen Salacheep, urdhëroi policinë lokale dhe agjencitë e tjera të mblidhnin majmunët para se të shkaktonin dëme në komunitet, transmeton Telegrafi.
Bashkia, e cila është e famshme për festivalin e saj vjetor të majmunëve, më parë ishte shtëpia e një numri të madh makakësh me bisht të gjatë që endeshin lirshëm, por Departamenti i Parqeve Kombëtare, Jetës së Egër dhe Ruajtjes së Bimëve dha urdhra në vitin 2024 që rreth 2,500 prej kafshëve të mblidheshin dhe të futeshin në kafaze të mëdha.
Vendimi erdhi pas incidenteve të shumta të majmunëve që u bënë të dhunshëm në kërkim të ushqimit.
Zyrtarët thanë se dëmtimi i kafazit të majmunëve u riparua të martën në mëngjes dhe po hartohen plane për të ndërtuar një kafaz më të sigurt me dy shtresa për primatët. /Telegrafi/