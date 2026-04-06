Gashi për regjistrimin në mënyrë elektronike: Nëse është i besueshëm, pajtohem të bëhet
Kryetari i Kuvendit të RMV-së, Afrim Gashi sot, lidhur me njoftimin e Ministrit të Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski se regjistrimi i ardhshëm i popullsisë do të kryhet në mënyrë elektronike, theksoi se është e rëndësishme që ai të kryhet në mënyrën më të mirë dhe më të besueshme.
"Mendoj se kjo është një çështje që u takon institucioneve kompetente që ju i përmendët si përgjegjëse për kryerjen e tij. Nëse ndihen të gatshëm, kjo është shumë mirë. Nuk kemi asgjë kundër që të jetë sa më i lehtë të jetë e mundur. Është e rëndësishme që regjistrimi të kryhet në mënyrën më të mirë dhe më të besueshme, që qytetarët të besojnë se informacioni është i besueshëm. Mënyra se si do të kryhet, nëse ajo mënyrë dixhitale është më e lehtë ose më e besueshme, atëherë shumë mirë, pajtohem. Nuk ka asnjë problem fare", tha Gashi në konferencën e sotme me gazetarët, përcjell "Faktor".
Lidhur me faktin se regjistrimi i ardhshëm do të mbulojë vetëm popullsinë rezidente, Gashi tha se procese të tilla duhet të politizohen sa më pak të jetë e mundur.
"Regjistrimi i popullsisë është një procedurë statistikore që kryhet sipas EUROSTAT-it, këto janë kriteret ndërkombëtare, ne duhet t'i ndjekim ato. Sa më pak politizim i proceseve të tilla, aq më mirë. Fatkeqësisht, ne kemi tendencë të politizojmë gjithçka dhe dëmtojmë veten. Nëse i shohim gjërat në mënyrë objektive pse na duhen ato procedura, do të kishim një qasje tjetër. Unë jam i prirur të depolitizoj proceset", theksoi Gashi./Telegrafi/