Gabim apo me qëllim? Portieri shënon autogol të çuditshëm në minutën e 92-të për ta eliminuar ekipin e tij nga Kupa
Ndeshja e raundit të 1/8-ave të Kupës së Katarit midis Al Shahaniya dhe Al Shamal u bë e njohur për publikun për shkak të autogolit të çuditshëm të shënuar nga portieri i ekipit mysafir, Oumar Barry.
Rezultati ishte 0-0 deri në minutën e 92-të, dhe një goditje dënimi nga pothuajse 40 metra u ekzekutua nga mesfushori i Al Shahaniye, Yousuf Raisi.
Ai gjuajti fort, por në kuadratin e portës dhe dukej se Barry do ta kishte të lehtë ta ndalte gjuajtjen e tij.
Megjithatë, 39-vjeçari Barry fillimisht e devijoi topin lart mbi kokën e tij dhe, ndërsa ai po binte, ai u përpoq ta godiste mbi traversë për një goditje nga këndi.
An unusual scene in the Qatar Stars Cup match! 🇶🇦
Al Shamal SC goalkeeper Oumar Barry's bizarre own goal in the final moments left spectators stunned.pic.twitter.com/iDc79mNWhu
— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 27, 2026
Ai e humbi topin, e goditi traversën dhe më pas Barry shënoi në portën e tij.
Ky gol ishte i vetmi në ndeshje dhe i dha fund pjesëmarrjes së Al Shamal në Kupën e Katarit, dhe një debat filloi në rrjetet sociale nëse Barry bëri një gabim, apo nëse ishte diçka e qëllimshme që rezultoi në humbjen e ekipit të tij. /Telegrafi/