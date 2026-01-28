Ndeshja e raundit të 1/8-ave të Kupës së Katarit midis Al Shahaniya dhe Al Shamal u bë e njohur për publikun për shkak të autogolit të çuditshëm të shënuar nga portieri i ekipit mysafir, Oumar Barry.

Rezultati ishte 0-0 deri në minutën e 92-të, dhe një goditje dënimi nga pothuajse 40 metra u ekzekutua nga mesfushori i Al Shahaniye, Yousuf Raisi.

Ai gjuajti fort, por në kuadratin e portës dhe dukej se Barry do ta kishte të lehtë ta ndalte gjuajtjen e tij.

Megjithatë, 39-vjeçari Barry fillimisht e devijoi topin lart mbi kokën e tij dhe, ndërsa ai po binte, ai u përpoq ta godiste mbi traversë për një goditje nga këndi.

Ai e humbi topin, e goditi traversën dhe më pas Barry shënoi në portën e tij.

Ky gol ishte i vetmi në ndeshje dhe i dha fund pjesëmarrjes së Al Shamal në Kupën e Katarit, dhe një debat filloi në rrjetet sociale nëse Barry bëri një gabim, apo nëse ishte diçka e qëllimshme që rezultoi në humbjen e ekipit të tij. /Telegrafi/

