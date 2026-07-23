Fluks në pikat kufitare, pritje deri në një orë në Muçibabë dhe Dheun e Bardhë
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat mbi gjendjen në pikat kufitare, ku në disa vendkalime janë regjistruar pritje të gjata dhe kolona të automjeteve.
Sipas përditësimit të fundit, pritjet më të gjata janë në Muçibabë ku për hyrje në Kosovë pritet deri në 60 minuta, ndërsa kolona e automjeteve arrin në 1,000 metra.
Edhe në Dheun e Bardhë ka fluks të shtuar, me pritje deri në 60 minuta në hyrje dhe kolonë prej 150 metrash, ndërsa në dalje pritjet janë rreth 25 minuta me kolonë prej 90 metrash.
Në Hanin e Elezit pritjet në hyrje janë rreth 15 minuta, me kolonë prej 100 metrash, ndërsa në dalje deri në 5 minuta.
Në pikat e tjera kufitare, përfshirë Bërnjakun, Jarinjën, Kullën, Merdarën, Mutivodën, Qafën e Morinës, Qafën e Prushit, Stançiqin, Vërmicën dhe Glloboçicën, pritjet variojnë nga 2 deri në 15 minuta, ndërsa nuk janë raportuar kolona të gjata.
Të dhënat janë përditësuar më 23 korrik 2026, në orën 13:26. /Telegrafi/