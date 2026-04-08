Ethet e mbijetesës dhe play-offit: FBK-ja del me sqarim për “skenarët” e xhiros së fundit
Sonte prej orës 18:45 luhen tri ndeshje të xhiros së fundit të Superligës së Kosovës në basketboll, ku gara është e hapur në shumë fronte, ndërsa ka pasur paqartësi lidhur me skenarët e mundshëm.
Dhe FBK-ja pak pa nisur ndeshjet ka lëshuar sqarim lidhur me situatën.
Gara është shumë e ashpër për vendin e gjashtë dhe për mbijetesë, kurse Golden Eagle Ylli dhe Peja do të luftojnë për vendin e katërt.
Nëse therandasit fitojnë, atëherë do të përfundojnë në vendin e katërt, kurse nëse humbasin dhe pejanët fitojnë, atëherë verdhezinjtë do të jenë në vendin e katërt.
Gara e ashpër është për vendin e gjashtë dhe mbijetesë. Sigal Prishtina ka 37 pikë, kurse Vëllaznimi dhe Rahoveci 029 nga 36.
Skenari 1
Nëse fiton Vëllaznimi dhe humbasin Sigal Prishtina dhe Rahoveci, atëherë renditja do të jetë: 6 Vëllaznimi, 7 Sigal Prishtina, 8 Rahoveci 029
Skenari 2
Fitojnë Rahoveci 029 dhe Vëllaznimi e humbet Sigal Prishtina, atëherë pozitat do të jenë: 6 Sigal Prishtina, 7 Rahoveci 029, 8 Vëllaznimi
Skenari 3
Fitojnë Sigal Prishtina, Vëllaznimi dhe Rahoveci 029, atëherë pozitat do të jenë: 6 Sigal Prishtina, 7 Rahoveci 029 dhe 8 Vëllaznimi.
