Epstein kërkoi kontakt me Putinin - çfarë zbulojnë dokumentet?
Jeffrey Epstein kishte një mesazh që donte t'ia përcillte presidentit rus Vladimir Putin.
Ishte qershori i vitit 2018 – rreth një vit pasi ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vitaly Churkin, kishte vdekur papritur.
Churkin ishte dikush me të cilin Epstein takohej rregullisht në New York, sipas dokumenteve të reja të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë, dhe Epstein madje i kishte ofruar të ndihmonte djalin e Churkin, Maxim, të gjente një punë në një kompani menaxhimi pasurie në New York.
Por, Epstein po kërkonte të fliste edhe me një zyrtar tjetër rus: Ministrin e Jashtëm Sergey Lavrov, shkruan CNN.
Më 24 qershor 2018, Epstein i dërgoi një email politikanit norvegjez Thorbiorn Jagland, atëherë Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës: "Mendoj se mund t'i sugjeroni Putinit, që Lavrov, të marrë informacion duke folur me mua. Vitaly Churkin e bënte më parë, por vdiq”.
Jagland u përgjigj se do të takohej me asistentin e Lavrovit të hënën e ardhshme dhe do ta sugjeronte këtë.
Epstein vazhdoi: “Churkin ishte i shkëlqyer. Ai e kuptoi Trumpin pas bisedave tona. Nuk është komplekse. Ai duhet parë për të kuptuar diçka që është kaq e thjeshtë”.
Ndërsa interesi i Epstein për të zbuluar modele nga Rusia dhe pjesë të tjera të Evropës Lindore kishte dalë në dritë më parë, publikimi i fundit i dokumenteve që lidhen me financierin e ndjerë ofron një pasqyrë të re mbi përpjekjet e tij për t'u afruar me zyrtarë të lartë rusë, përfshirë Putinin, të cilin Epstein u përpoq ta takonte ose të fliste disa herë.
Dokumentet e reja që tregojnë më shumë komunikime të Epstein me politikanë ndërkombëtarë, përfshirë zyrtarë rusë, kanë çuar në më shumë spekulime rreth motiveve të miliarderit.
Kryeministri polak Donald Tusk tha në një takim të kabinetit këtë javë se vendi i tij do të nisë një hetim mbi lidhjet e mundshme të Epstein me inteligjencën ruse.
“Gjithnjë e më shumë pista, gjithnjë e më shumë informacione dhe gjithnjë e më shumë komente në shtypin global lidhen me dyshimin se ky skandal i paparë pedofilie është bashkëorganizuar nga shërbimet e inteligjencës ruse”, tha Tusk.
“Nuk kam nevojë t’ju tregoj se sa serioze është për sigurinë e shtetit polak mundësia gjithnjë e më e mundshme që shërbimet ruse të inteligjencës të kenë bashkëorganizuar këtë operacion”, shtoi ai.
“Kjo mund të nënkuptojë vetëm se ata gjithashtu posedojnë materiale kompromentuese kundër shumë udhëheqësve që janë ende aktivë sot”, vazhdoi Tusk.
Megjithatë, dokumentet nuk tregojnë nëse Epstein ka arritur ndonjëherë të lidhet me udhëheqësin rus.
Më 9 maj 2013, sipas dokumenteve, Epstein i shkroi ish-kryeministrit izraelit Ehud Barak se Jagland “do të takohet me Putinin në Sochi” më 20 maj dhe se Jagland e pyeti nëse Epstein do të ishte i disponueshëm për t’u takuar me presidentin rus “për të shpjeguar se si Rusia mund të strukturojë marrëveshjet në mënyrë që të inkurajojë investimet perëndimore”.
“Nuk e kam takuar kurrë, doja që ta dije”, shtoi Epstein në emailin e tij drejtuar Barakut.
Disa ditë më vonë, Jagland i tha Epstein më 14 maj 2013 se planifikonte t’i përcillte Putinit një mesazh në emër të Epstein se Epstein mund të ishte i dobishëm.
“Kam një mik që mund të të ndihmojë të marrësh masat e nevojshme (dhe pastaj të të prezantojë) dhe të të pyesë nëse është i interesuar që të takohet me ty”, shkroi Jagland në një email drejtuar Epstein.
Epstein u përgjigj: “Ai është në një pozicion unik për të bërë diçka madhështore, siç bëri Sputnik për garën hapësinore. Mund t’i thuash se unë dhe ti jemi të afërt dhe se unë e këshilloj Gates. Kjo është konfidenciale. Do të isha i lumtur ta takoja, por për të paktën dy deri në tre orë, jo më pak”.
Përmes një zëdhënësi, miliarderi Bill Gates e ka përshkruar publikisht takimin me Epstein si një “gabim serioz”, por mohoi çdo sjellje të papërshtatshme.
Por në një email tjetër drejtuar Barakut më 21 maj 2013 , Epstein pretendoi pa dhënë prova se kishte mohuar një kërkesë nga Putini për t'u takuar gjatë një konference ekonomike ruse në Shën Petersburg.
Epstein tha se nëse Putini donte të takohej me të, ai do të "duhej të linte mënjanë kohën reale dhe privatësinë". (Nuk është e qartë nëse Putini me të vërtetë ka kërkuar ndonjëherë të takohet me Epsteinin.)
Më shumë se një vit më vonë, në korrik 2014, një email drejtuar Epstein sugjeron se ai kishte një takim të planifikuar së shpejti me Putinin dhe e kishte ftuar themeluesin e LinkedIn të bashkohej.
Joi Ito, atëherë drejtor i MIT Media Lab, i shkroi Epstein: “Nuk arrita ta bindja Reid të ndryshonte agjendën e tij për të shkuar të takohej me Putinin me ty”.
Ito më parë kërkoi falje për lidhjen e tij me Epstein dhe për pranimin e fondeve për MIT Media Lab.
Raportohet se disa nga komunikimet e Epstein me rusë të shquar ndodhën në një kohë delikate në marrëdhëniet SHBA-Rusi - pasi komuniteti i inteligjencës amerikane akuzoi Rusinë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, të cilat i fitoi Donald Trump.
Në qershor 2018, Jagland i dërgoi një email Epsteinit se shpresonte të qëndronte në rezidencën e tij në Paris dhe se do të vinte nga Moska, ku planifikonte të takohej me Putinin, Lavrovin dhe Dmitry Medvedevin, atëherë kryeministrin e Rusisë.
“Më vjen keq që nuk jam me ty për të takuar rusët”, u përgjigj Epstein.
Të enjten, njësia hetimore e Norvegjisë, Okokrim, njoftoi se kishte hapur një hetim ndaj Jagland bazuar në informacionin në dokumentet e Epstein.
Në një deklaratë, avokati i Jagland, Anders Brosveet, tha se klienti i tij do të bashkëpunonte me hetimin dhe do t'i ofronte agjencisë "gjetjet kryesore dhe dokumentacionin përkatës".
"Bazuar në atë që kemi zbuluar deri më tani, ne mbetemi të sigurt për rezultatin", tha Brosveet.
Ndryshe, Jagland ka mohuar çdo shkelje që lidhet me Epsteinin.
Dokumentet sugjerojnë se Epstein kishte një marrëdhënie të ngushtë me të paktën një rus që kishte lidhje me FSB-në - shërbimin kryesor të sigurisë së Rusisë dhe pasardhësin e KGB-së.
Epstein iu referua Sergey Belyakov, i cili, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS, u diplomua nga Akademia FSB në Moskë në vitin 1999, si "miku im shumë i mirë" në një email të vitit 2015 drejtuar kapitalistit miliarder Peter Thiel.
Dokumentet tregojnë se Epstein i ishte ofruar ta prezantonte atë me Belyakov, i cili në atë kohë drejtonte Fondacionin e Forumit Ekonomik të Shën Petersburgut, përgjegjës për organizimin e konferencës më të madhe ekonomike të Rusisë.
Pasi mori pjesë në Forumin Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut (SPIEF) në vitin 2015, Barak, ish-kryeministri izraelit, i raportoi Epstein se ishte takuar me disa zyrtarë rusë, përfshirë Lavrovin; kreun e bankës qendrore të Rusisë, Elvira Nabiullina; dhe disa drejtues të tjerë të bankave ruse.
“Faleminderit që e rregullove të gjithën”, shkroi Barak në një email drejtuar Epsteinit.
Zyra e Barakut tha se vizitat e ish-kryeministrit izraelit në SPIEF “ishin gjithmonë me ftesë” të zyrës së Putinit.
Deklarata shtoi se Epstein ishte i interesuar në çështjet ruse dhe në takimin me Putinin, por Barak “nuk e ngriti kurrë” emrin e Epsteinit në Kremlin, por “herë pas here diskutonte” çështjet botërore me të dhe “përmendte disa njerëz që takoi”.
Në një shkëmbim të vitit 2016 midis Belyakov dhe Epstein, Belyakov i thotë Epstein se ka filluar një pozicion të ri me Fondin Rus të Investimeve Direkte (RDIF) – fondi sovran i pasurisë së vendit – dhe se po kërkonte të tërhiqte investime për projekte ruse.
“Do të bëj çdo gjë që është e dobishme për ty”, i shkroi Epstein Belyakovit në një email tjetër më vonë po atë javë.
Epstein i ishte drejtuar gjithashtu Belyakovit për ndihmë të paktën një herë.
Në një korrespondencë të vitit 2015, Epstein i shkruante Belyakovit se një “vajzë” ruse nga Moska po përpiqej të shantazhonte një “grup biznesmenësh të fuqishëm” në New York dhe “kjo është e keqe për biznesin për të gjithë të përfshirët”.
Epstein më pas i tha Belyakovit se kur gruaja mbërriti në New York dhe në cilin hotel po qëndronte, duke e pyetur: “Sugjerime”.
Epstein pretendoi gjithashtu se ofronte këshilla për oligarkun rus Oleg Deripaska.
Në një email të vitit 2018 me Jide Zeitlin, ish-drejtorin ekzekutiv të Coach dhe një investitor privat, Zeitlin falënderon Epstein për "mendimet e tij në lidhje me Deripaskën", i cili ishte sanksionuar nga SHBA-ja vetëm një muaj më parë.
Epstein më pas ia përcolli korrespondencën Steve Bannon, ish-strategut kryesor të Trump.
“Vetëm po të mbaj në dijeni”, i shkroi Epstein Bannonit.
Një email nga nëntori i vitit 2010 i përfshirë në dosje i referohet një përpjekjeje nga dikush që pretendon të jetë asistent i Epsteinit, i cili përpiqet të caktojë një takim midis Epsteinit dhe dikujt të referuar si "Oleg".
“Po shkruaj për të parë se cilat janë mundësitë që Jeffrey dhe Oleg të takohen në Moskë javën tjetër të martën ose të mërkurën? Apo ndoshta Oleg ka plane të jetë në Paris javën tjetër”. shkroi personi.
Emrat e dërguesit dhe të marrësit janë fshirë në dosjet e publikuara.
Nuk është e qartë nëse Epstein dhe Deripaska kanë qenë ndonjëherë në kontakt apo janë takuar ndonjëherë.
Zëdhënësi i Deripaskës tha se nuk e njihte personalisht Epsteinin.
Një tjetër ruse në orbitën e Epstein ishte Masha Drokova Bucher, një kapitaliste sipërmarrëse 37-vjeçare e cila ishte publiciste e Epstein në vitin 2017, duke e ndihmuar atë pas dënimit të tij në vitin 2008 për nxitje të prostitucionit.
Bucher ishte e njohur në Rusi si anëtare e Nashi, një grup rinor pro-Putin, ku ajo madje hapi edhe emisionin e saj televiziv.
Ajo u shfaq në një dokumentar të vitit 2012 rreth lëvizjes të quajtur "Putin's Kiss" , një referencë për një moment të famshëm kur ajo e puthi Putinin në faqe.
Bucher ka thënë që atëherë se është larguar nga lëvizja dhe ka hequr dorë nga shtetësia ruse në vitin 2022, pas fillimit të agresionit rus në Ukrainë.
Ajo dhe Epstein dukeshin se kishin një marrëdhënie të ngushtë.
Në vitin 2017, ajo e pyeti Epstein në një email nëse kishte dëgjuar ndonjë gjë për sanksione të mundshme ndaj kompanive me kërkim dhe zhvillim në Rusi, sepse kjo mund të prekte "disa miq të mirë".
Më pas ai i tha se do ta prezantonte me Thiel.
Më vonë, Bucher i dërgoi Epstein video të saj duke kënduar dhe i tha se ishte “rimbushur” ngaqë nuk “përdori substanca narkotike për një farë kohe”.
Ajo ia atribuoi Epsteinit ndihmën për të krijuar fondin e saj Day One Ventures në vitin 2018.
“Kam menduar për të gjitha gjërat e mira që më mësove”, tha ajo në një mesazh me tekst drejtuar Epstein në vitin 2019.
“Nuk do ta krijoja kurrë fondin tim pa idetë dhe njohuritë që ndave me mua dhe e dua shumë punën time. Faleminderit që je mik kaq i mirë, Jeffrey”, shton mesazhi.
Në vitin 2022, The Washington Post raportoi se Bucher në prezantimet e saj para investitorëve mburrej me lidhjet e saj me oligarkët rusë, por ajo i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka mohuar të ketë pasur ndonjë financim rus.
Edhe pse nuk është e qartë saktësisht se sa shpesh udhëtoi Epstein për në Rusi, regjistrat e fluturimeve të analizuara nga CNN dhe të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë konfirmojnë se ai e vizitoi vendin.
Epstein dhe Ghislaine Maxwell udhëtuan për në Rusi midis 22 dhe 24 nëntorit 2002, duke fluturuar nga Kopenhageni për në Aeroportin Vnukovo të Moskës me aeroplanin personal të Epstein, sipas regjistrave të fluturimeve dhe një emaili të vitit 2018 të publikuar nga Departamenti i Drejtësisë.
Dyshja më pas fluturoi për në Shën Petersburg, duke u ulur në Aeroportin Pulkovo po atë ditë.
Pastaj, më 24 nëntor, regjistri i fluturimeve tregon se të dy u nisën me të njëjtin aeroplan për në Irlandë.
Një foto e ngarkuar në llogarinë Flickr të Esther Dyson në vitin 2005 tregon Epstein në Sarov të Rusisë, duke qëndruar përpara vilës së Andrei Sakharov.
Sakharov punoi në bombën sovjetike me hidrogjen dhe më vonë u bë i njohur si disident.
Fotografia e gjeo-lokuar nga CNN ka të shënuar datën 28 prill 1998.
Dyson, i cili në atë kohë ishte i përfshirë në startup-e në Evropën Lindore dhe Rusi, konfirmoi vërtetësinë e fotos.
Sarov është një qytet rus që strehon një qendër të mbyllur për kërkime bërthamore - dhe Epstein dihej se kishte një interes të madh në shkencë dhe teknologji.
Epstein më vonë riaplikoi për vizë ruse në vitin 2018 , sipas emaileve të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë.
Një email tjetër tregon se ekipi i tij pyeti për transferimin e vizës së tij të vlefshme ruse në një pasaportë të re në mars 2019 , vetëm disa muaj para arrestimit të tij për akuza federale në lidhje me trafikimin seksual të të miturve. /Telegrafi/