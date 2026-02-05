Emir Sahiti shpërthen në Izrael me Maccabi Tel Avivin – shënon dy gola në ndeshjen e Kupës
Maccabi Tel Avivi ka marrë një fitore të thellë me rezultat 5-0 në udhëtim ndaj Maccabi Yafos në kuadër të Kupës së Shtetit.
Me këtë fitore, mysafirët kanë arritur të sigurojnë kalimin tutje në fazën e gjysmëfinales.
Më meritori për këtë triumf të thellë të Maccabi Tel Aviv ishte padyshim futbollisti kosovar Emir Sahiti.
Sahiti ishte autor i dy golave të realizuar në këtë ndeshje, ku që të dytë i realizoi në pjesën e dytë.
27-vjeçari realizoi fillimisht në minutën e 52-të për rezultatin 4-0, teksa golin e dytë e realizoi në minutën e 72-të për epilogun përfundimtar të takimit 5-0.
וולקאם סהיטי 🤩 pic.twitter.com/a71y2hAmK6
— Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) February 5, 2026
Kujtojmë se Sahiti u transferua në Izrael në formë huazimi me opsion blerje nga Hamburgu.
Sahiti me shokë do të rikthehen në aksion sërish të hënën, ku do të jenë nikoqir të Maccabi Bney Reine në kuadër javës së 22-të të elitës së futbollit izraelit./Telegrafi/