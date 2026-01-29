Eliminim i turpshëm nga Liga e Kampionëve, trajneri i njohur ofron dorëheqje
Trajneri i Marseille, Roberto De Zerbi ka dorëzuar dorëheqjen pas eliminimit të turpshëm nga Liga e Kampionëve.
Sipas “Foot Mercato”, italiani ka kërkuar të lirohet nga detyra të mërkurën. Skuadra franceze u mposhtë 3-0 nga Club Brugge dhe u përjashtuan plotësisht nga kompeticioni, pasi rezultatet në ndeshjet e tjera nuk shkuan në favor të tyre.
Më herët gjatë ditës së sotme, RMC Sport raportoi se Roberto De Zerbi po rrezikonte shkarkimin, duke qenë se ai nuk drejtoi seancën stërvitore të ekipit në Clairefontaine, aty ku Marseille po përgatitet për ndeshjen e radhës në Ligue 1 ndaj Paris FC, që do të luhet të shtunën në udhëtim.
Bisedimet thuhet se janë duke u zhvilluar mes të gjitha palëve për të vendosur nëse dorëheqja e De Zerbit do të pranohet apo jo.
De Zerbi iu bashkua Marseille në vitin 2024, ndërsa kontrata e tij ishte e vlefshme deri në vitin 2027.
Për dallim nga Liga e Kampionëve, Marseille mbetet në garë për titull në Francë, duke zënë pozitën e tretë me 38 pikë, shtatë më pak se lideri PSG./Telegrafi