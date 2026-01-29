Ekspertët e Agjencisë së Kosovës për Forenzikë të suksesshëm në testin ndërkombëtar për ekzaminimin e armëve
Dy ekspertë të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë në fushën e balistikës e kanë kaluar me sukses testin ndërkombëtar ‘Firearms Examination 2025-5262’ (Ekzaminim i armëve të zjarrit).
Fejsal Lutfiu dhe Lutfi Raci janë dy ekspertët e suksesshëm në testin ndërkombëtar.
“Pas publikimit zyrtar të rezultateve nga kompania ndërkombëtare Collaborative Testing Services (CTS), është konfirmuar se ekspertët e balistikës nga AKF kanë kaluar testin me rezultate të larta, duke dëshmuar nivel të lartë profesional, saktësi shkencore dhe përputhshmëri me standardet më të avancuara ndërkombëtare në fushën e ekzaminimit të armëve të zjarrit” – thuhet në njoftimin e Agjencisë më 29.01.2026.
Sipas Agjencisë së Forenzikës, ky sukses përbën një dëshmi dhe përkushtim të vazhdueshëm të Agjencisë për rritjen e kapaciteteve profesionale, sigurimin e cilësisë së ekspertizës forenzike dhe forcimin e besueshmërisë ndërkombëtare në proceset e ekzaminimit balistik.
Agjencia ka shtuar se vazhdon të investojë në zhvillimin profesional të stafit të saj, duke synuar zbatimin e praktikave më të mira ndërkombëtare në shërbim të drejtësisë dhe sigurisë publike.