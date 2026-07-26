Edhe të hënën nuk do të ketë kufizime për kamionët mbi 20 tonë
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se të hënën, më 27 korrik 2026, nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë.
Sipas ministrisë, bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara në vendimin për zbatimin e kufizimeve të përkohshme të qarkullimit.
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka bërë të ditur se do të vazhdojë të monitorojë çdo ditë parashikimet meteorologjike dhe do t’i njoftojë me kohë qytetarët dhe operatorët ekonomikë për çdo rast kur plotësohen kushtet për zbatimin e kufizimeve.
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