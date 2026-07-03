Dyshja thyen rekord Guinness për ngritjen më të shpejtë të tendës
Param Tanna dhe Adam Greenstreet nga Britania thyen rekord botëror Guinness duke ngritur tendën e tyre për dy persona në një kohë prej 1 minutë e 4.95 sekondash.
"Ndërsa u rrita, e dija se duhet të kishte një rekord që mund ta thyeja", tha Tanna për Guinness World Records.
"E gjeta këtë rekord disa vjet më parë dhe fola me disa njerëz për të, por në fakt nuk ndërmora asnjë veprim deri vitin e kaluar. E dija që Adami do të ishte një zgjedhje e shkëlqyer pasi ai është shumë i aftë dhe nuk do të thoja se as unë jam shumë e keqe", shtoi ai.
Tanna tha se një jetë e tërë përvoje në kamping dhe skautizëm i ndihmoi ata të përgatiteshin për këtë përpjekje. /Telegrafi/
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