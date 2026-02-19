Drita e pafat, Milot Avdyli shënon gol të bukur në “Fadil Vokrri”
Sulmuesi Milot Avdyli ka shënuar një gol të bukur nga afërsia në përballjen ndaj Dritës.
Avdyli përfitoi nga një top i kthyer, ku me një goditje të fuqishme s’i dha asnjë mundësi portierit Faton Maloku.
Besnik Krasniqi tentoi ta largonte topin pas një harkimi, megjithatë në vendin e duhur qëlloi Avdyli i cili e finalizoi (43’).
Për të parë golin: VIDEO
Ndërkohë, mbetet të shihet se si do të reagojë Drita në pjesën e dytë./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals