DPHM: Më ftohtë në Kodrën e Diellit, më shumë shi në Krushevë
Këtë mëngjes, temperatura më e ftohtë u regjistrua në Kodrën e Diellit, ku u regjistruan zero gradë Celsius, ndërsa reshjet më të larta të shiut në 24 orët e fundit u regjistruan në Krushevë — 27 litra për metër katror.
Sipas Administratës Hidrometeorologjike, reshje të konsiderueshme u regjistruan edhe në Kodrën e Diellit me 24 litra për metër katror, si dhe në Ohër dhe Llazaropole me nga 23 litra secila.
Në Tetovë dhe Mavrovë u regjistruan 22 litra, në Pozharane 18, në Topolçani 14, në Prilep 13, dhe në Manastir dhe Pretor nga 12 litra për metër katror secila.
Në Shkup-Zajçev Rid u matën 10 litra reshje, në Kriva Pallankë 8, në Shkup-Petrovec dhe Vinicë nga 6, në Kumanovë dhe Gjurishtë nga 4, në Veles dhe Kavadar nga 3, dhe në Shtip, Strumicë, Gjevgjeli dhe Berovë nga 2 litra për metër katror.
Më pak reshje u regjistruan në Demir Kapi dhe Pozhar-Radovish — 1 litër për njësi sipërfaqeje.
Mbulesa e borës në Kodrën e Diellit është 55 centimetra.