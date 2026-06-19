Donte ta hidhte biletën e lotarisë, shpejt e kuptoi se ajo i solli 1 milion dollarë
Një grua nga Karolina e Veriut tha se po përgatitej të hidhte një biletë lotarie kur vendosi ta skanonte dhe zbuloi se ishte një biletë fituese prej 1 milion dollarësh.
"Zemra ime po rrihte shumë shpejt", tha Melissa Johnson.
"Fillova të bërtisja", shtoi ajo.
Gruaja njoftoi se do t'i ndajë paratë e çmimit me familjen e saj.
"Kam punuar kaq shumë në jetën time. Nuk e mendova kurrë se kjo do të ndodhte", deklaroi ajo. /Telegrafi/
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