Dollapi juaj ka erë të keqe? Ky truk i vjetër e zhduk menjëherë
Nuk ju duhen freskues të shtrenjtë – mjafton një zgjidhje natyrale që funksionon prej vitesh
A ju ka ndodhur të hapni dollapin dhe, në vend të aromës së rrobave të pastra, të ndjeni një erë të rëndë lagështie? Ky është një problem i shpeshtë, por zgjidhja nuk qëndron te freskuesit e shtrenjtë, të cilët vetëm e mbulojnë erën. Efekti i vërtetë vjen nga kuptimi i shkakut dhe përdorimi i metodave të thjeshta, natyrale.
Pse merr erë dollapi?
Fajtori kryesor është lagështia, e kombinuar me hapësirën e mbyllur, errësirën dhe qarkullimin e dobët të ajrit. Këto kushte krijojnë ambient ideal për mykun dhe kërpudhat, të cilat lëshojnë gaze specifike, të njohura si përbërje organike të paqëndrueshme mikrobiale (MVOC). Edhe rrobat e lara mirë mund t’i përthithin këto aroma nëse nuk janë tharë plotësisht ose qëndrojnë gjatë në dollap.
Faktorë të tjerë përfshijnë:
- lagështi të lartë në banesë
- rrjedhje uji nga tubacionet
- vendosjen e rrobave të veshura dhe të djersitura në dollap
Prandaj, hapi i parë është eliminimi i erës ekzistuese, përpara se të kaloni te zgjidhjet afatgjata, transmeton Telegrafi.
Aleatë natyralë kundër erës së keqe
Sodë buke
Neutralizon erërat, pa i maskuar ato. Vendosni një enë të hapur në dollap dhe ndërrojeni një herë në muaj.
Qymyr aktiv
Struktura e tij poroze thith lagështinë dhe aromat. Mund të përdorni qese të gatshme ose disa copë qymyr për skarë (pa aditivë), të futura në një çorape të vjetër.
Oriz dhe vajra esencialë
Hidhni oriz të papërpunuar në një kavanoz dhe shtoni 10–15 pika vaj esencial (livando, limon ose çajdruri). Orizi thith lagështinë, ndërsa vaji përhap aromë të freskët.
Shkumës shkollor
Lidhni disa copë dhe varini në dollap, thith lagështinë dhe zvogëlon erën e ndenjur.
Parandalimi është çelësi
Zakone të thjeshta bëjnë diferencën më të madhe:
Ajrosja
Çdo mëngjes, mbani dyert e dollapit hapur të paktën 15 minuta. Lini 1–2 cm hapësirë mes rrobave që ajri të qarkullojë. Nëse është e mundur, dyert me grila janë zgjidhje ideale për ventilim të vazhdueshëm.
Kontrolli i lagështisë
Mos vendosni kurrë rroba të lagështa në dollap. Xhaketat, veshjet sportive dhe pajisjet e jashtme duhet të thahen plotësisht më parë. Qeskat silikoni nga kutitë e këpucëve shpërndajini në rafte dhe xhepa.
Pastrimi i rregullt
Dy herë në vit, zbrazni plotësisht dollapin. Fshini raftet dhe muret me një leckë të lagur në përzierje ujë + uthull e bardhë (1:1). Uthulla shkatërron sporet e mykut dhe aroma zhduket brenda një ore.
Me këto truke të thjeshta të futura në rutinën tuaj, dollapi shndërrohet në një hapësirë të pastër, të freskët dhe të këndshme për rrobat, pa produkte të shtrenjta dhe pa erëra të pakëndshme. /Telegrafi/