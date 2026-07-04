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Një video prekëse e një djali që mban një premtim që i bëri nënës së tij në fëmijëri ka përlotur përdoruesit e rrjeteve sociale.

Klipi e tregon atë duke e çuar nënën e tij në udhëtimin e saj të parë me helikopter.

Yogesh Rawat, e ndau videon me mbishkrimin "Udhëtimi i parë me helikopter i nënës sime".

Në klip, Rawat shpjegon se i kishte premtuar nënës së tij kur ishte fëmijë se sapo të rritej, do ta merrte me vete në një udhëtim me helikopter.

Videoja e tregon atë duke e përmbushur këtë premtim.



Megjithatë, ngazëllimi i nënës së tij shpejt ia la vendin nervozizmit kur pa helikopterin. Ajo shihet duke mbajtur këmbën e të birit, duke thënë se ishte e frikësuar dhe nuk donte të shkonte.

Rawat dëgjohet duke e qetësuar, duke i thënë se asgjë nuk do t'i ndodhte dhe se ai do të ishte aty me të.

Ndërsa udhëtimi vazhdonte, frika e saj u shndërrua në kënaqësi. Rawat tregon se nëna e tij më në fund u relaksua mjaftueshëm sa për t'i vënë syzet e diellit dhe filloi të shijonte plotësisht përvojën. /Telegrafi/

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