Ditë me diell dhe temperatura të larta në Shqipëri
Ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës.
Prej orëve mesditës deri pasdite mot me kthjellime e vranësira të pakta kalimtare.
Pas orëve të pasdites mot i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë vendin.
Era do të fryjë me drejtim kryesor verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forces 1-3 ballë.
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