Një ditë reflektimi për rëndësinë e parandalimit, skriningut dhe mbështetjes njerëzore

Sot, më 4 shkurt, bota shënon Ditën Ndërkombëtare të Kancerit, një ditë reflektimi, ndërgjegjësimi dhe angazhimi përballë një sëmundjeje që prek miliona njerëz çdo vit, por që gjithnjë e më shumë po shihet edhe si sfidë e parandalueshme dhe e menaxhueshme, nëse zbulohet me kohë.

Kanceri nuk është një diagnozë e vetme, por mbi 200 sëmundje të ndryshme, secila me karakteristikat, rrezikun dhe rrugën e vet të trajtimit. Ajo që i bashkon është fakti se zbulimi i hershëm rrit ndjeshëm shanset për shërim, ndërsa vonesa në diagnostikim shpesh e bën betejën më të vështirë.

Çfarë dimë sot për kancerin?

Shkenca mjekësore ka bërë hapa të mëdhenj: sot njihen më mirë faktorët e rrezikut, mekanizmat biologjikë dhe trajtimet e personalizuara. Megjithatë, statistikat tregojnë se një pjesë e madhe e rasteve lidhen me:

  • duhanin dhe alkoolin
  • ushqimin jo të shëndetshëm
  • mungesën e aktivitetit fizik
  • ekspozimin ndaj faktorëve mjedisorë
  • kontrollet e vonuara mjekësore

Kjo do të thotë se një pjesë e konsiderueshme e rasteve mund të parandalohen, transmeton Telegrafi.

Parandalimi fillon me vetëdijen

Kontrollet e rregullta, analizat bazë, skriningu sipas moshës dhe gjinisë, si dhe vëmendja ndaj sinjaleve që trupi jep, janë hapa të thjeshtë por jetikë. Dhimbjet e pazakonta, humbja e pashpjegueshme në peshë, lodhja e vazhdueshme, gjakderdhjet jonormale apo ndryshimet në lëkurë nuk duhen injoruar.

Po aq e rëndësishme është edhe shëndeti mendor i personave që përballen me këtë diagnozë. Kanceri nuk prek vetëm trupin, por edhe mendjen, familjen dhe rrethin shoqëror. Mbështetja emocionale dhe sociale është pjesë e trajtimit.

Një mesazh për sot

Dita Ndërkombëtare e Kancerit nuk është vetëm për statistika apo fushata simbolike. Është një thirrje për:

  • më shumë informim
  • më pak frikë nga kontrollet
  • më shumë empati për të prekurit
  • dhe më shumë përgjegjësi ndaj shëndetit tonë

Sepse kanceri nuk është gjithmonë fundi i rrugës. Shpesh është fillimi i një beteje që mund të fitohet – me dije, kujdes dhe solidaritet.

