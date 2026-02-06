Disa zona të Podujevës mbesin pa ujë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina (KRU Prishtina) njofton qytetarët e Podujevës se për shkak të një rrjedhjeje në gypin AC me diametër Ø200 mm, ekipet e saj do të ndërhyjnë për sanimin e defektit.
Si pasojë e këtyre punimeve, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në rrugët: “Skënderbeu”, “28 Nëntori” dhe rruga e Xhamisë.
Punimet do të zhvillohen gjatë ditës, ndërsa furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas përfundimit të sanimit. KRU Prishtina kërkon mirëkuptimin e qytetarëve të prekur dhe i falënderon për durimin dhe bashkëpunimin. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals