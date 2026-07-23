Dhoma e Përfaqësuesve voton për të kufizuar fuqitë e Trumpit në luftën kundër Iranit
Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së ka votuar për të ndaluar luftën e presidentit Donald Trump në Iran pa miratimin e Kongresit, që është refuzimi i fundit nga ligjvënësit për trajtimin e konfliktit nga presidenti.
Katër republikanë votuan së bashku me demokratët në mbështetje të masës, e cila u propozua nga përfaqësuesja demokrate Pramila Jayapal. Votimi ishte 214 pro dhe 208 kundër, transmeton Telegrafi.
Çfarë vjen më pas: Senati i SHBA-së pritet të votojë së shpejti për një masë të ngjashme. Por edhe nëse miratohet në Senat, kjo nuk do ta detyrojë administratën të përfundojë luftën. Rezolutat e njëkohshme, të cilat nuk i paraqiten presidentit për nënshkrim ose veto, nuk kanë fuqinë e ligjit.
Votimi vjen mes përshkallëzimeve në konfliktin e ripërtërirë pasi një armëpushim i kohëve të fundit mori fund. Kjo shënon herën e dytë që Dhoma e Përfaqësuesve ka votuar për të kontrolluar aftësinë e presidentit për të vazhduar luftën, por e para pas rënies së memorandumit të mirëkuptimit midis SHBA-së dhe Iranit.
Demokratët kanë detyruar vazhdimisht votat për të kufizuar fuqitë e luftës të Trump si në Dhomën e Përfaqësuesve ashtu edhe në Senat, por fushata gradualisht ka fituar më shumë mbështetje nga Partia Republikane, në një shenjë të pakënaqësisë në rritje brenda partisë për shkak të konfliktit të vazhdueshëm. Ky votim rikthen vëmendjen te konflikti në Capitol Hill. /Telegrafi/