Dëshmitari Tmava flet për raportet me Nagip Krasniqin, tregon nëse kishin presion nga ai
Në Gjykatën Themelore të Prishtinës ka vazhduar dëgjimi i dëshmitarit, Emin Tmava në rastin gjyqësor kundër ish-kryeshefi ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagip Krasniqi dhe Isuf Zejnës.
Tmava i cili është menaxher i departamentit për furnizim në KEK deklaroi se me të akuzuarin Krasniqi ka pas raporte korrekte.
Ai tutje tha se për riparim të Kalldajës në njësinë A5 nuk ka pasur kritere favorizuese dhe as dëme materiale, raporton KosovaPress.
Fillimisht pyetje parashtroi mbrojtja e të akuzuarit, Nagip Krasniq, avokati i tij, Vyrtyt Ibrahimaga.
“Raporti im ka qenë në frymë të bashkëpunimit varësisht nga pozita që kemi pas në atë kohë kam qenë menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe nuk i kam raportuar drejtpërdrejt Nagip Krasniqit, por bashkëpunimi ka qenë korrekt”, tha ai.
Kur u pyet nga mbrojtja e Nagip Krasniqi se klienti i tij a ka ushtruar presion ndaj Tmavës, ky i fundit e mohoi një gjë të tillë, ndërsa tha se nuk është në dijeni nëse Krasniqi ka ushtruar presioni karshi Ymer Dragushës.
“Përpos në takimin që kam qenë së bashku me Ymer Dragushën unë nuk kam qenë në takimet që kanë pasur nuk kam qenë n ë takimet tjera dhe nuk jam në dijeni dhe nuk mund të përgjigjem për këtë“, tha ai.
Dëshmitari Tmava tha se riparimi i Kalldas A5 është planifikuar në vitin 2025, dhe pas hapjes së procedurës ajo është anuluar me kërkesë të menxhmentit të atëhershëm.
Ndërsa, sipas tij procedura e prokurimit e qershorit të vitit 2022 ishte zhvilluar si e hapur, por ishte anuluar pasi nuk ishte pranuar asnjë ofertë.
Ai tha se kjo procedurë e prokurimit është anuluara pasi nuk është pranuar asnjë ofertë.
Menaxheri i departamentit për furnizime në KEK, Emin Tmava deklaroi se pas anulimit të procedurës së parë në një llot të vetëm është zhvilluar procedura e dytë e cila ka qenë e negociuar në dy llote.
“Procedura e re ka qenë e ndarë në dy llote, llot 1 për riparim të turbinës dhe llot 2 riparimi i kalldasë ka qenë e ndarë në dy llote dhe ka qenë procedurë e negociuar me shumë operatorë ekonomik janë kontaktuar afërisht 15 kompani sa më kujtohet”, tha ai.
Menaxheri i departamentit për furnizim në KEK Emin Tmava gjatë dhënies së dëshmis së tij tregoi arsyes se pse komisioni për negocim kishin rekomanduar anulimin e aktivitetit të prokurimit për riparim të Kalldas A5.
“Për neve si komision deklaratë e një nënkontraktori nuk ka qenë në rregull dhe i kemi pas vërejtjet tona lidhur me atë deklaratë nën betim. Vërejtjet tona kanë qenë që se nënshkrimet në deklaratë nën betim të këtij nënkontrataktori nuk kanë qenë autetnike dhe të njëjta me nënshkrimet në dokumentet e tjera. Ne si komision kemi kërkuar sqarime disa herë lidhur me këtë dhe në fund nënkotraktori nuk është përgjigjur fare në kërkesën tonë për sqarim. Si rrjedhojë nënkuptohet se është i papërgjegjshëm nga ky aspekt. Arsyet tjera të rekomandimit tonë si komision për anulim të këtij aktiviteti kanë qenë se operatori ekonomik Litëin i ka ndryshuar zotimet e marra dhe të dhëna gjatë fazave të negocimit”, tha ai.
Kur u pyet se a është detyrues rekomandimi i këtij komisioni pjesë e të cilit ishte Tmava, ai tha se vlerësimi i tyre nuk është detyrues.
Mbrojtja e Nagip Krasniqit kërkoi sqarime lidhur me deklaratën e Tmavës i cili kishte deklaruar se në një takim ku ishte prezent Krasniqi dhe Ymer Dragusha ky i fundit kishte shprehur gaditshmërinë të vazhdoj procedurën tutje nëse i jepet urdhër nga i akuzuari Krasniqi.
Lidhur me këtë, dëshmitari, Emin Tmava tha se procedura e prokurimit nuk parasheh urdhra.
“Sipas procedurës së prokurimit nuk parashihet urdhër....Po flas nga ajo që kam dëgjuar dhe kam qenë në takim që ka ndodhur me kryeshefin dhe Ymer Dragushën. Kryeshefi ka kërkuar që të shikohet mundësia të shkak të afateve që të vazhdohet me procedura për nënshkrim të kontratës edhe pse komisioni ka rekomanduar për anulim. Ymer Dragusha ka thënë unë mund të vazhdoj vetëm nëse kam një kërkesë me shkrim nga ana jote apo urdhër...në atë takim është diskutuar se kryeshefi ka kërkuar se çfarë është ajo kërkesë apo urdhër dhe Ymeri i ka thënë se unë do të ndihmoj me përpilua tekstin e kërkesës, urdhërit” ,tha ai.
Gjyqtari, Kujtim Krasniqi kërkoi të di se gjatë procesit të tenderimit për riparim të Kalldas A5 a është favorizuar ndonjë kontraktor, dëshmitari, Emin Tmava tha se nuk ka pas kritere favorizuese.
“Nuk ka pas kritere favorizuese”, tha ai.
Ndërsa kur u pyet se a ka pas ndonjë dëm në aspektin e prokurimit, Tmava tha se nuk ka pas dëme pasi nuk bërë asnjë pagesë ndaj kontraktorit.
“Në aspektin e prokurimit dëm nuk ka për arsye se nuk është bërë asnjë pagesë ndaj kontraktorit si dhe nuk është prolonguar afati i kthimit të punës të bllokut me fajin e këtij operatori për arsye se nuk e ka hap kaldajën. Blloku është kthyer kur është përfunduar turbina pasi është ndërprerë kontrata me këtë operator KEK me disa blerje të materialeve ka bërë një riparim të vogël të kalldas të shpejt për të kthyer në punë”, tha ai.
Ndërsa, kur u pyet se a ka pas ndonjë përfitim nga ndonjë kontraktor, ai tha se nuk është në dijeni, dhe as nuk beson se ka ndonjë përfitim.
Në seancën e sotme gjyqësore kundër Nagip Krasniqit dhe Isuf Zejnës po vazhdon të dëgjohet dëshmitari Mustafë Kavaja.
Sipas aktakuzës, Nagip Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut, Ymer Dragusha në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të zyrës së prokurimit dhe Isuf Zejna, si përfaqësues i kompanisë “Rexhepi Zeqiri-Zejna L.L.C.”, akuzohen se me veprimet e tyre i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit rreth 37 milionë euro.
Në këtë rast, Ymer Dragusha ka lidhur marrëveshje me Prokurorinë Speciale për pranim të fajësisë duke u pajtuar për dënim me dy vjet burgim me kusht.
Krasniqi e Dragusha akuzohen po ashtu se u kanë mundësuar përfitime të kundërligjshme kompanive “Monting Energjetica” dhe “Litëin S.A”, që ishin shpallur të papërgjegjshme në procedurën e hapur të prokurimit të shpallur më herët.
Ndaj Nagip Krasniqit po zhvillohet edhe një rast tjetër për keqpërdorim të detyrës zyrtare. /KP/