Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu-Hyseni, i është drejtuar kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke e akuzuar se po kërkon “marrëveshje politike dhe president partiak”, ndonëse – sipas saj – LDK e ka shpallur të mbyllur mundësinë e marrëveshjes me LVV-në më 20 prill.

Në një postim në Facebook, Kryeziu-Hyseni ka thënë se Abdixhiku kishte deklaruar se nuk do të ketë më takime për marrëveshje me LVV-në, ndërsa sot – sipas saj – para fillimit të seancës ka zhvilluar bisedë me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza.

Ajo ka thënë se oferta e fundit e LVV-së ka qenë propozimi i tre emrave “unifikues”, me integritet dhe jashtë skenës aktuale politike, duke e quajtur Murat Jasharin “zgjidhje ideale”.

Në të njëjtin postim, deputetja e LVV-së ka deklaruar se pas Murat Jasharit, kandidati që e konsideron më të përshtatshëm për President është Glauk Konjufca, duke theksuar se ai, sipas saj, ka marrë mbështetje më të madhe qytetare.

Kosova buzë zgjedhjeve të reja, partitë i vazhdojnë mospajtimet për presidentin e ri

“Ne jemi të bindur që pas zgjidhjes ideale, pra Murat Jashari, kandidati më i mirë dhe më i zoti dhe me mbështetje të gjerë popullore për President Republike është Glauk Konjufca, të cilin e votuan 318 mijë qytetarë… krahasojeni këtë me komplet votën e LDK’së… 126 mijë qytetarë”, ka shkruar ajo.

Kryeziu-Hyseni ka thënë se, meqë kandidatura e Konjufcës po refuzohet “sepse është LVV”, partia e saj ka ofruar edhe një hap tjetër: që opozita, në bashkëpunim LDK–PDK, t’i propozojë tre kandidatë, ndërsa LVV t’i mbështesë, me synim që të sigurohet kuorumi i nevojshëm në Kuvend.

Sipas saj, çdo refuzim i kësaj oferte tregon se opozita “nuk do zgjidhje, por zgjedhje”.


