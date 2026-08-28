Deçani përfiton 2.3 milionë euro për banim social
Komuna e Deçanit ka nënshkruar Marrëveshjen e Grantit në kuadër të Projektit të Banimit Social Adekuat (PBSA), përmes së cilës synohet përmirësimi i kushteve të banimit për familjet në nevojë.
Sipas njoftimit të Komunës së Deçanit, kryetari Bashkim Ramosaj ka pritur në takim ministren e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli Dalipi, me të cilën edhe është nënshkruar marrëveshja.
Përmes kësaj marrëveshjeje, Komuna e Deçanit do të përfitojë financim deri në 2.375 milionë euro.
Komuna ka bërë të ditur se investimi do të përfshijë ndërtimin e njësive të reja të banimit social, renovimin e shtëpive për familjet në nevojë, si dhe rindërtimin e shtëpive për familjet e cenueshme.
“Përmes kësaj marrëveshjeje, Komuna e Deçanit përfiton financim deri në 2.375 milionë euro, i cili do të shërbejë për përmirësimin e kushteve të banimit për familjet më të cenueshme”, thuhet në njoftimin e komunës.
Sipas komunës, projekti paraqet një mbështetje për familjet në nevojë dhe synon përmirësimin e mirëqenies dhe kushteve të jetesës së tyre.
Komuna e Deçanit ka falënderuar Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për bashkëpunimin dhe mbështetjen e ofruar për komunën dhe qytetarët e saj. /Telegrafi/