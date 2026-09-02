Daniela Dimovska merr drejtimin e Gjykatës Penale në Shkup: Prioritet do të jenë efikasiteti dhe ulja e numrit të lëndëve të vjetra
Daniela Dimovska dha deklaratën solemne para Këshillit Gjyqësor dhe zyrtarisht mori detyrën e kryetares së Gjykatës Themelore Penale Shkup.
Ajo njoftoi se gjatë mandatit të saj prioritet do të jenë ruajtja e efikasitetit të gjykatës, ulja e numrit të lëndëve të vjetra dhe rritja e transparencës.
Në një intervistë për “Telma”, Dimovska theksoi se gjatë 14 muajve të fundit gjykata ka arritur të ulë ndjeshëm numrin e lëndëve dhe rasteve të vjetra të pazgjidhura.
“Me dhënien e betimit mund të premtoj se do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm dhe dinamikë. Gjatë 14 muajve të fundit kemi arritur të zvogëlojmë numrin e lëndëve të reja dhe jemi një nga gjykatat e rralla efikase në vend. Kemi arritur ta ulim numrin e lëndëve të vjetra që rrezikonin parashkrimin me 53 për qind. Kemi arritur që këtë vit të mos kemi asnjë lëndë të parashkruar”, deklaroi Dimovska.
Ajo theksoi se gjykata aktualisht funksionon me një numër dukshëm më të vogël të punonjësve krahasuar me vitet e mëparshme.
“Fatkeqësisht, kemi 130 punonjës më pak se para disa vitesh dhe, me këtë numër të reduktuar të punonjësve, arrijmë ta përballojmë fluksin e lëndëve”, tha Dimovska.
Sipas saj, barrën më të madhe në funksionimin e përditshëm të gjykatës e mban administrata gjyqësore, e cila, siç theksoi, ka rol kyç në punën e gjyqtarëve.
“Pikërisht administrata gjyqësore e mban barrën më të madhe të punës. Nuk mund ta harroj, sepse ata janë forca thelbësore që qëndron pas nesh, gjyqtarëve”, theksoi kryetarja e re e Gjykatës Themelore Penale Shkup.