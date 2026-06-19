Çmimet e naftës rriten sërish pas anulimit të bisedimeve SHBA-Iran në Zvicër
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent u rrit mbi 80 dollarë për fuçi, ndërsa investitorët peshuan rreziqet e reja gjeopolitike pas anulimit të bisedimeve të planifikuara SHBA-Iran dhe sulmeve të reja izraelite në Liban, kundër përmirësimit të kushteve të transportit detar në Ngushticën e Hormuzit.
Çmimet e naftës u rritën pasi Zvicra tha se bisedimet e planifikuara SHBA-Iran nuk do të zhvilloheshin sipas planit.
Ministria e Jashtme zvicerane deklaroi se diskutimi i planifikuar në Burgenstock u anulua pasi Shtëpia e Bardhë njoftoi se zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance nuk do të nisej për në Zvicër, pasi detajet logjistike për bisedimet e pritura teknike me Iranin mbetën të pazgjidhura.
Anulimi ngriti shqetësime mbi fazën tjetër të diplomacisë pas marrëveshjes së përkohshme të paqes SHBA-Iran, e cila i dha fund një konflikti të zgjatur që shkaktoi ndërprerjen më të madhe të furnizimit të regjistruar ndonjëherë.
Më vete, Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit raportoi se bombardimet dhe sulmet me artileri izraelite në qytetin Nabatieh dhe qytetet përreth vranë të paktën 24 persona dhe plagosën disa të tjerë të premten.
Pavarësisht rreziqeve të ripërtërira, investitorët u përqendruan në shenjat e normalizimit të rrjedhave të energjisë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi se kishte hequr kufizimet në trafikun për në dhe nga portet dhe ujërat bregdetare iraniane, ndërsa Qendra e Përbashkët e Informacionit Detar këshilloi anijet që kalojnë nëpër ngushticë të ndiqnin një rrugë më afër vijës bregdetare të Omanit për të zvogëluar rreziqet nga minat. /Telegrafi/