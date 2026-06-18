Çfarë tha Trump para se të nënshkruante marrëveshjen me Iranin?
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës që ka shkatërruar Lindjen e Mesme që nga fundi i shkurtit.
Trump kishte njoftuar më parë se të dyja palët kishin rënë dakord për marrëveshjen më 14 qershor.
Ai u tha gazetarëve se e kishte nënshkruar memorandumin në Pallatin e Versajës, pranë Parisit, ku po merrte pjesë në Samitin e G7 përpara një darke të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron.
Në rrjete sociale u nda një video që tregon momentin kur Trump nënshkroi dokumentin, ku tha: "Kjo nuk ishte e lehtë".
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Të dyja palët kanë 60 ditë, të cilat mund të zgjaten me pëlqim të ndërsjellë, për të negociuar një traktat përfundimtar gjithëpërfshirës.
Trump ishte i drejtpërdrejtë në lidhje me pasojat e një ndërprerjeje të bisedimeve.
"Nëse nuk bëhet brenda 60 ditësh, kjo është në rregull. Ne kthehemi te bombardimet", tha ai.
"Nuk dua ta bëj këtë, sepse është shumë mirë, por mund të na duhet, sepse nuk do t'i lejojmë kurrë ata të kenë një armë bërthamore", shtoi presidenti amerikan. /Telegrafi/