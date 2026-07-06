Certifikimi i rezultateve, KQZ në pritje të Supremes
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është në pritje të vendimeve të Gjykatës Supreme lidhur me ankesat e paraqitura ndaj rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka deklaruar për Telegrafin se certifikimi i rezultateve do të varet nga përmbajtja e vendimeve të Gjykatës Supreme.
“Nëse vendimet nuk përmbajnë obligime për KQZ-në, mund të procedohet me certifikimin e rezultateve. Ndërkaq, nëse vendimet përmbajnë obligime për KQZ-në, ato do të zbatohen fillimisht, ndërsa më pas do të procedohet me certifikimin e rezultateve”, ka thënë Elezi.
KQZ më 27 qershor 2026 shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 7 qershor.
Sipas rezultateve të publikuara, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 47.13 për qind të votave, Partia Demokratike e Kosovës 19.44 për qind, Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69 për qind, Aleanca 6.74 për qind, ndërsa Lista Serbe ka marrë 5.40 për qind të votave. /Telegrafi/