Bota arabe në zi, ndërron jetë ish-emiri i Katarit
Ish-sundimtari i Katarit, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ka ndërruar jetë në moshën 74-vjeçare.
Amiri Diwan, zyra zyrtare administrative e Katarit, njoftoi vdekjen e tij duke shkruar në një deklaratë: "Me zemrat plot besim në caktimin dhe fatin e Zotit, Amiri Diwan vajton ndarjen nga jeta të udhëheqësit të madh të kombit".
"Zoti e mëshiroftë, Lartësinë e Tij, Atin Emirin, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, i cili ndërroi jetë këtë mëngjes", shtoi ajo.
Sheiku Hamad është babai i sundimtarit aktual të Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, dhe ishte emir nga viti 1995 deri në vitin 2013.
Ai ishte i njohur për ndihmën që dha në sjelljen e ndryshimeve të mëdha ekonomike, sociale dhe kulturore në Katar gjatë mbretërimit të tij dhe për vendosjen e kombit si një lojtar global në diplomaci dhe investime.
I lindur në vitin 1952 në Doha, Sheikh Hamad vazhdoi studimet në Kolegjin Mbretëror Ushtarak të Mbretërisë së Bashkuar, Sandhurst.
Më vonë ai u bashkua me Forcat e Armatosura të Katarit përpara se të bëhej ministër i mbrojtjes.
Ai u emërua trashëgimtar i fronit në fund të viteve 1970. /Telegrafi/