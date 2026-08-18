Bluza që s’e prisnim të bëhej zgjedhja e verës: Duket tërheqëse dhe kombinohet me gjithçka
Nga pantallonat elegante te xhinset, fundet apo rrobat e banjës – bluza e thurur po bëhet një nga pjesët më praktike dhe më elegante të sezonit
Ka disa pjesë të gardërobës që, në shikim të parë, duken krejtësisht të papërshtatshme për ditët e nxehta të verës. Megjithatë, pikërisht një prej tyre po përjeton një rikthim të fuqishëm dhe po shndërrohet në një nga trendet më interesante të sezonit.
Bluza e thurur është zhvendosur nga gardëroba e stinëve të ftohta drejt kombinimeve verore, duke fituar një vend të veçantë në stilin e përditshëm.
Në pamje të parë mund të duket si zgjedhje e pazakontë për temperaturat e larta, por tekstura, prerja e thjeshtë dhe mundësia për t’u kombinuar me shumë pjesë të tjera e bëjnë jashtëzakonisht praktike.
Ngjyrat që funksionojnë më mirë
Bluzat e thurura duken veçanërisht elegante në nuanca neutrale si bezha, e bardha, grija apo kremi. Këto ngjyra krijojnë një pamje të pastër dhe të sofistikuar, sidomos kur kombinohen me pantallona ose funde në tone të ngjashme.
Por vera është gjithashtu momenti ideal për variante më të guximshme.
E verdha pastel, bluja e çelët, roza e zbehtë apo tonet e buta të gjelbra mund t’i japin veshjes një pamje më të freskët dhe më sezonale, transmeton Telegrafi.
Një bluzë, shumë kombinime
Avantazhi më i madh i bluzës së thurur është fleksibiliteti.
Për një pamje të rregulluar gjatë ditës, mund ta kombinoni me pantallona të gjera ose me prerje të drejtë. Me xhinse, pamja bëhet më e relaksuar dhe më urbane.
Për plazh, një model i lehtë mund të vishet edhe mbi rrobat e banjës, duke krijuar një stil të lirshëm dhe elegant njëkohësisht.
Në mbrëmje, mjafton ta kombinoni me një fund më elegant, sandale dhe disa aksesorë të spikatur për ta kthyer në një veshje krejt tjetër.
Pikërisht kjo aftësi për të kaluar lehtësisht nga një kombinim ditor në një pamje mbrëmjeje është një nga arsyet pse ky trend po tërheq kaq shumë vëmendje.
Thurja nuk është më vetëm për vjeshtë dhe dimër
Edhe koleksionet aktuale të modës po tregojnë se thurjet nuk rezervohen më vetëm për stinët e ftohta.
Po shfaqen modele shumë të ndryshme – nga bluzat që ngjajnë me jelekë, te variantet më të lehta që kujtojnë pulovrat verore.
Materialet më të holla, thurjet më të ajrosura dhe prerjet pa mëngë e bëjnë këtë pjesë shumë më të përshtatshme për verë sesa mund të duket në shikim të parë.
Minimaliste apo më e guximshme?
Nëse preferoni stilin minimalist, një bluzë e thurur në një ngjyrë të vetme, e kombinuar me pantallona ose fund në të njëjtën gamë, është zgjedhje shumë elegante.
Nëse dëshironi që kombinimi të ketë më shumë karakter, mund të shtoni një rrip të veçantë, një gjerdan më të madh ose vathë më të dukshëm.
Aksesorët janë mënyra më e lehtë për t’ia ndryshuar karakterin këtij trendi.
Bizhuteritë prej druri mund t’i japin një frymë boho, ndërsa detajet metalike e bëjnë pamjen më moderne dhe urbane.
Edhe xhinset më të zakonshme mund të duken shumë më të kuruara kur kombinohen me një bluzë të thurur me prerje të mirë.
Pikërisht ky ekuilibër mes rehatisë dhe elegancës e bën bluzën e thurur një nga pjesët më të përdorshme të gardërobës verore.
Nëse deri tani mendonit se thurjet nuk kanë vend në verë, ky trend mund t’ju bëjë ta shihni krejt ndryshe gardërobën tuaj. /Telegrafi/