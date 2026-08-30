Çfarë të brendshme të vishni nën rrobat e bardha? Një zgjedhje mund t’ju befasojë, por vërtet funksionon
Edhe pse shumë njerëz zgjedhin automatikisht sutjena apo mbathje të bardha, pikërisht të brendshmet e bardha shpesh nuk janë zgjedhja më e mirë nën veshjet e bardha
Në shikim të parë duket logjike të kombinosh të bardhën me të bardhën. Megjithatë, të brendshmet e bardha mund të dallohen qartë nën pëlhura të holla. Arsyeja është kontrasti mes ngjyrës së të brendshmeve dhe lëkurës.
Prandaj, nëse dëshironi që të brendshmet të jenë sa më pak të dukshme, zgjidhni një nuancë që i afrohet sa më shumë tonit të lëkurës. Kështu, ato vizualisht shkrihen me lëkurën dhe bien më pak në sy.
Nuancat nude janë zgjedhja më e sigurt
Bezhë, nude dhe nuanca të tjera neutrale që përputhen me tonin e lëkurës janë zakonisht zgjedhja më e mirë nën rrobat e bardha.
Megjithatë, “nude” nuk nënkupton vetëm një bezhë të çelët. Nuanca ideale varet nga toni i lëkurës. Për dikë mund të jetë bezha e çelët apo rozë-bezhë, ndërsa për dikë tjetër karamel, kafe apo një nuancë më e thellë neutrale.
Rregulli është i thjeshtë: sa më shumë që ngjyra e të brendshmeve t’i afrohet ngjyrës së lëkurës, aq më pak do të dallohet.
Kjo vlen sidomos për këmishat e bardha, bluzat e ngushta, fustanet e hollë dhe pantallonat e bardha, ku edhe kontrasti më i vogël mund të vihet re, transmeton Telegrafi.
Po të brendshmet e kuqe?
Mund të tingëllojë e papritur, por disa nuanca të së kuqes mund të jenë çuditërisht diskrete nën veshjet e bardha.
Nuancat më të errëta dhe më të zbehta të së kuqes, që harmonizohen me nëntonin e lëkurës, ndonjëherë dallohen më pak sesa të brendshmet krejtësisht të bardha.
Megjithatë, kjo nuk funksionon gjithmonë. Gjithçka varet nga toni i lëkurës, nuanca e së kuqes, trashësia dhe tejdukshmëria e materialit. E kuqja e ndezur, për shembull, mund të jetë shumë e dukshme.
Nëse doni zgjedhjen më të sigurt, të brendshmet në ngjyrë sa më të afërt me lëkurën mbeten alternativa më e besueshme.
Ngjyra nuk është e vetmja gjë që ka rëndësi
Edhe nuanca e duhur nuk ndihmon shumë nëse skajet e të brendshmeve dallohen nën rroba. Te pantallonat, fundet dhe fustanet e ngushta të bardha, zgjidhni modele pa tegela dhe pa skaje të theksuara.
E njëjta gjë vlen edhe për sutjenat. Nën një bluzë apo këmishë të hollë të bardhë, më diskrete janë modelet e thjeshta dhe të lëmuara, pa dantella, aplikacione apo tegela të theksuara.
Te materialet shumë të holla ose paksa transparente mund të ndihmojë edhe një kanotiere e thjeshtë ose një shtresë e hollë në nuancë nude.
Si ta kontrolloni nëse të brendshmet duken?
Para se të dilni, visheni kombinimin dhe kontrollojeni në dritë natyrale, mundësisht pranë dritares. Ndriçimi artificial mund ta fshehë tejdukshmërinë që gjatë ditës bëhet më e dukshme.
Kushtojini vëmendje jo vetëm ngjyrës, por edhe skajeve, tegelave dhe teksturës. Nëse po vishni të bardha për një ngjarje të rëndësishme, kombinimin mund ta kontrolloni edhe në një fotografi me blic.
Pra, në vend të rregullit “e bardhë nën të bardhë”, mbani mend këtë: nën veshjet e bardha zgjidhni të brendshme që shkrihen me lëkurën, jo me rrobat. /Telegrafi/