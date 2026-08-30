Nëse blini vetëm një xhaketë këtë vjeshtë, zgjidhni këtë model
Një klasik i njohur po rikthehet në versione më moderne dhe kombinohet më lehtë nga sa duket
Motivi me kuadrate është një nga ato klasike të modës që rikthehet sapo mbërrijnë ditët e para më të freskëta, ndërsa këtë vjeshtë pritet të spikasë veçanërisht te xhaketat. Nëse po mendoni çfarë t’i shtoni gardërobës për sezonin e ri, një xhaketë me kuadrate mund të jetë ndër zgjedhjet më të mira.
Motivi me kuadrate prej kohësh nuk është i rezervuar vetëm për këmisha dhe pallto. Këtë sezon shfaqet në modele të ndryshme xhaketash, nga bomberët e shkurtër deri te prerjet më elegante, ndaj përshtatet lehtësisht me stile të ndryshme.
Avantazhi i një xhakete të tillë është se mund ta transformojë edhe kombinimin më të thjeshtë. Me xhinse dhe bluzë duket e çlirët dhe urbane, ndërsa me pantallona elegante ose fund merr menjëherë një pamje më të rafinuar.
Modelet me jakë të lartë janë ndër më të kërkuarat
Veçanërisht interesante janë modelet me jakë të lartë, të ashtuquajturën funnel collar, që këtë sezon po spikasin mes tendencave. Ato i japin xhaketës një siluetë më moderne dhe janë zgjedhje ideale për periudhën kalimtare, kur ende nuk ka ardhur koha për palltot e trasha.
Në ditët më të ngrohta të vjeshtës, xhaketa me kuadrate mund të vishet me pantallona kapri, xhinse apo fund, ndërsa me uljen e temperaturave përshtatet shumë mirë me kombinime me shtresa, pulovra, jakë të lartë dhe çizme, transmeton Telegrafi.
Cilat ngjyra funksionojnë më mirë?
Nuancat klasike kafe, bezhë, gri dhe bordo kombinohen veçanërisht bukur me gardërobën e vjeshtës. Megjithatë, për ato që duan një pamje më të guximshme, ka edhe modele me kontraste më të forta dhe kuadrate më të mëdha.
Lajmi i mirë është se nuk keni nevojë ta ndryshoni të gjithë gardërobën për ta ndjekur këtë trend. Mjafton të gjeni një model që i përshtatet stilit tuaj dhe ta kombinoni me veshjet që tashmë i keni në dollap.
Xhaketa me kuadrate mbetet kështu një pjesë praktike, efektive dhe shumë e lehtë për t’u kombinuar, ndaj ka të gjitha gjasat të bëhet një nga zgjedhjet më të preferuara të sezonit.
/Telegrafi/