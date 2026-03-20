Besimtarët myslimanë festojnë Fitër Bajramin
Besimtarët myslimanë anembanë botës, përfshirë edhe në Kosovë, sot shënojnë festën e Fitër Bajrami, e cila vjen pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazani.
Manifestimi qendror për këtë festë po mbahet në Xhamia e Madhe në Prishtinë.
Programi festiv ka nisur në orën 05:03 me faljen e namazit të sabahut, ndërsa më pas është mbajtur një ligjëratë tematike kushtuar rëndësisë së kësaj feste nga kryeimami i KBI-së në Ferizaj, Ibrahim Beqiri.
Namazi i Fitër Bajramit është falur në orën 06:18, nën udhëheqjen e kryeimamit të Bashkësia Islame e Kosovës, Vedat Sahiti, ndërsa hytben tradicionale e ka mbajtur Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, i cili u është drejtuar besimtarëve me mesazhe paqeje, solidariteti dhe bashkimi.
Në mesazhin e tij, Tërnava ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së vlerave familjare, ndihmës ndaj nevojtarëve dhe forcimit të unitetit shoqëror, duke e cilësuar këtë festë si një moment reflektimi dhe falënderimi pas sakrificës së agjërimit.
Po ashtu, në ditën e parë të festës, më 20 mars 2026, kryesia e Bashkësia Islame e Kosovës organizon pritjen tradicionale të urimeve në selinë e saj, nga ora 09:00 deri në 12:00.
Fitër Bajrami njihet si festa e faljes, mëshirës dhe solidaritetit, ku besimtarët përveç vizitave familjare dhe urimeve, japin edhe sadakanë e Fitrit, një obligim fetar që synon të ndihmojë shtresat në nevojë dhe të sigurojë që të gjithë ta festojnë këtë ditë me dinjitet.