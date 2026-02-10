Kryetari i Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka njoftuar se sot ka marrë vendim për emërimin e anëtarëve të Kabinetit Qeverisës të komunës për mandatin qeverisës 2025–2029.

Ramosaj ka bërë të ditur përbërjen e kabinetit, duke përfshirë:

Sami Cacaj – Nënkryetar i Komunës

Manjolla Shala – Shefe e Kabinetit të Kryetarit

Jashar Dobraj – Drejtor i Drejtorisë së Administratës

Arbër Nuraj – Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit, Planifikimit Hapësinor dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Dafina Cacaj – Drejtoreshë për Buxhet dhe Financa

Agnesa Vokshi – Drejtoreshë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Besnik Hulaj – Drejtor i Drejtorisë së Arsimit

Rifat Stojkaj – Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Izet Zenuni – Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbime Publike

Ibrahim Selmonaj – Drejtor i Drejtorisë për Inspekcione

Isuf Demhasaj – Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik

Laureta Zejnaj – Drejtoreshë për Gjeodezi dhe Kadastër

Leonora Ukëhajdaraj – Drejtoreshë për Kulturë, Rini dhe Sport

Kryetari Ramosaj u shpreh: “Na priftë e mbara!”

Ky kabinet pritet të drejtojë Komunën e Deçanit gjatë mandatit 2025–2029, duke u fokusuar në konsolidimin e qeverisjes lokale dhe zhvillimin institucional të komunës. /Telegrafi/

