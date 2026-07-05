Australia heton topat misteriozë hapësinorë që dolën në plazh
Autoritetet në Australi po hetojnë origjinën e sferave të mëdha misterioze prej argjendi, që dolën në një plazh në veri të Queensland këtë fundjavë.
Gjashtë objektet e ngurta të zbuluara në Forrest Beach, në veri të Townsville, mendohet të jenë mbeturina hapësinore, dhe Agjencia Hapësinore Australiane (ASA) tani po përpiqet të përcaktojë se nga kanë ardhur ato, transmeton Telegrafi.
Ekipet me kostume mbrojtëse thuhet se u panë duke i vendosur sferat në fuçi nën mbikëqyrjen e policisë, për shkak të shqetësimeve se ato mund të përmbajnë substanca të rrezikshme.
Departamenti i zjarrfikësve të Queensland tha të dielën se një zonë përjashtimi prej 50 metrash mbeti në vend, duke i kërkuar kujtdo që gjen një objekt të dyshimtë në zonë të mos i prekë ato.
Ajo tha se anëtarët e publikut që i hasin ato duhet të largohen menjëherë dhe të telefonojnë shërbimet e emergjencës.
Ka pasur disa spekulime në internet se sferat janë rezervuarë shtytës për anije kozmike, dhe kështu mund të përmbajnë sasi të mbetura të një substance shumë të ndezshme ose reaktive.
Por mbetet e paqartë se nga cili automjet ose nga pronari i tij erdhën.
Pronarja e Forrest Beach Takeaway, Lisa Scobie, tha se komuniteti lokal ishte kurioz të dinte origjinën e tyre.
"Është shumë qetësi, nuk ndodhin shumë gjëra këtu. Pra, të kesh shumë aktivitet shtesë... kjo padyshim krijoi pak emocion", tha ajo për transmetuesin publik ABC.
Megjithatë, nuk është hera e parë që objekte të tilla misterioze janë vërejtur në bregdetin e Australisë.
Në vitin 2023, India konfirmoi se një kupolë gjigante metalike që doli në një plazh të Australisë Perëndimore pranë Perthit ishte nga një prej raketave të saj.
Zëdhënësi i agjencisë hapësinore të Indisë më vonë i tha BBC-së se ishte nga një prej Mjeteve të saj të Lëshimit të Satelitëve Polarë (PSLV).
Four mysterious metallic canisters have washed ashore at Forrest Beach in North Queensland, prompting a national security response. The objects are confirmed to be space debris containing hydrazine propellant, a toxic and potentially carcinogenic chemical. #Space… pic.twitter.com/elMLOAoUez
— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) July 5, 2026
Një objekt sferik i ngjashëm me ato të zbuluara këtë fundjavë u gjet gjithashtu në kullota të largëta në Namibi, Afrikën Jugore, në vitin 2011.
Ekspertët në atë kohë thanë se besonin se ka shumë të ngjarë të ishte një rezervuar karburanti ose një rezervuar që përmbante hidrazinë - një lëndë shtytëse shumë e paqëndrueshme - nga një raketë pa pilot. /Telegrafi/