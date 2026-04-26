Amir Rrahmani do të mbetet pjesë e Napolit edhe për disa vite të tjera.

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës është pjesë e gjigantit italian që nga viti 2020 dhe ka vazhduar kontratën deri në vitin 2029.

Kontrata aktuale e Rrahmanit me Napolin skadonte në vitin 2027 dhe ai ka refuzuar oferta nga Fenerbahce dhe klubet arabe për t'i qëndruar besnik Napolit.



Ka qenë gazetari Nicolo Schira që ka njoftuar se marrëveshja është arritur dhe është nënshkruar tanimë ku mbrojtësi dardan do të marrë pagë 3,8 milionë euro në sezon nga 2,5 sa ishte duke fituar deri më tani.

32-vjeçari kështu do t'i mbetet besnik Napolit dhe pritet që deri në fund të kontratës të bëjë 9 vite qëndrim te skuadra bardhekaltër. /Telegrafi/

