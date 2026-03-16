Ancelotti lë jashtë Neymarin nga lista e Brazilit për Francën dhe Kroacinë
Ylli brazilian Neymar është përjashtuar nga lista e kombëtares së Brazilit për pauzën ndërkombëtare të marsit 2026, e fundit para Kupës së Botës 2026 në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Trajneri Carlo Ancelotti, i cili mori drejtimin pas Dorival Junior, vendosi të mos përfshijë sulmuesin 34-vjeçar të Santos në ndeshjet miqësore kundër Francës (26 mars, Boston) dhe Kroacisë (31 mars, Orlando), të cilat konsiderohen përgatitje kyçe për turneun.
Neymar, golashënuesi më i mirë në histori të Seleçaos, nuk ka luajtur për kombëtaren që nga tetori 2023 për shkak të dëmtimeve serioze të gjurit (ligament i kryqëzuar dhe menisk).
Megjithë rikthimin e tij te Santos dhe përfshirjen në listat paraprake më herët gjatë marsit, shqetësimet për gjendjen fizike, lodhja muskulore dhe mungesa e diskutueshme në një ndeshje klubi (pushim për menaxhim të ngarkesës) duket se kanë shqetësuar trajnerin Ancelotti dhe zyrtarët e CBF.
Ende mbetet e paqartë nëse Neymar do të përfshihet në listën përfundimtare të Brazilit për Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/