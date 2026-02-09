Albi Mall shpërblen dashurinë: fito udhëtim romantik dhe koncertin e Bruno Mars në Milano
Dashuria, muzika dhe surprizat e mëdha takohen këtë shkurt në Albi Mall!
Nëse je fans i muzikës, udhëtimeve dhe përvojave unike, kjo është loja që nuk duhet ta humbasësh.
Albi Mall ka nisur një lojë shpërblyese ekskluzive, ku fituesit do të kenë mundësinë të përjetojnë nga afër “The Romantic Tour” të Bruno Mars në Milano, një nga koncertet më të shumëpritura të vitit.
Çfarë mund të fitosh?
Biletë koncerti për Bruno Mars në Milano,
Akomodim për 2 ditë për çift + 15 voucher-a në vlerë prej 50€ për blerje në dyqanet pjesëmarrëse të Albi Mall Prishtinë dhe +10 voucher në vlerë prej 50€ në dyqanet pjesëmarrëse të Albi Mall Gjilan.
Gjithçka që duhet të bësh është shumë e thjeshtë
Rregullat e lojës:
Loja zgjat nga 3 – 28 Shkurt
Bëj blerje mbi 20€ në dyqanet pjesëmarrëse të Albi Mall,
Në faturë shkruaj: emrin, mbiemrin dhe numrin e telefonit,
Vendose faturën në kutinë e lojës shpërblyese, e cila ndodhet në katin e parë të Albi Mall.
Fituesit shpallen më 2 Mars në Albi Mall Prishtinë dhe me 3 mars në Albi Mall Gjilan, përmes tërheqjes LIVE të faturave në rrjetet sociale, për transparencë maksimale.
Këtë muaj, një blerje mund të të çojë drejt një udhëtimi romantik në Milano, nën tingujt e hiteve të Bruno Mars.
Mos e humb shansin, bëj shopping, merr pjesë në lojë dhe lëre fatin ta bëjë punën e vet!
Albi Mall - më shumë se shopping, përvoja që mbahen mend.
Albi Mall, vendi i familjes suaj!