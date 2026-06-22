Aksident në Çermë të Divjakës, përplaset për vdekje nga motoçikleta një këmbësore
Një tjetër aksident me vdekje këtë.mëngjes të hëne në rrugët e Lushnjës.
Një 71 vjeçare ka humbur jetën teksa ka tentuar të kalojë rrugën nga njëra anë në tjetrën në vendin e quajtur Çermë Proshkë.
Aksidenti në rrugën nacionale Çermë Divjakë teksa 71 vjeçarja Ike Dervishi u përplas nga një motoçikletë e drejtuar nga Leandro Xhillari 24 vjeç.Goditja ka qenë e fortë dhe e moshuara ka gjetur vdekjen e menjëhershme.
Policia ka ndaluar drejtuesin e motoçikletës dhe po dokumenton ngjarjen. Ky është aksidenti i dytë me vdekje dy ditët e fundit në Lushnjë. /Tch/
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